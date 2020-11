Le news del weekend: Foo Fighters, Alice Phoebe Lou, Devendra Banhart, H.E.A.T., Deus

Giornata importante quella di ieri per gli Stati Uniti d’America: non solo l’elezione di Joe Biden, ma anche la notizia che è finalmente pronto il nuovo album dei Foo Fighters. Il decimo LP in carriera per Dave Grohl e compagni si intitolerà ‘Medicine At Midnight‘ e uscirà il 5 febbraio del prossimo anno per Roswell Records/RCA. Prodotto dagli stessi Foo Fighters insieme a Greg Kurstin, avrà una scaletta composta da 9 tracce tra cui spicca il nuovo singolo ‘Shame Shame‘, suonato per la prima volta ieri al Saturday Night Live (più sotto il video ufficiale).





“Più che altro canzoni d’amore, con una spruzzata di punk e grunge qua e là“: così Alice Phoebe Lou descrive il contenuto ‘Glow‘, il suo nuovo album, che vedrà la luce il 19 marzo 2021. Registrato in tre settimane insieme al produttore Dave Parry, dovrebbe contenere anche ‘Touch‘ e ‘Witches‘, i suoi due singoli pubblicati nel 2020. Sono proprio queste due canzoni che, a suo dire, hanno portato Alice a prediligere le incisioni analogiche, utilizzate anche per il resto dell’LP. Disposizioni sanitarie permettendo, la cantautrice sudafricana di stanza a Berlino sarà in Italia a maggio dell’anno prossimo per due date: domenica 23 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, in provincia di Padova (inizio concerto alle ore 17) e martedì 25 al Magnolia di Segrate (MI). Il prezzo dei biglietti è di 20,70 euro in prevendita su Dice; 20 euro il costo all’ingresso la sera degli show.





Ci era sfuggito (ma ve ne diamo conto ora) che i concerti italiani di Devendra Banhart sono diventati tre: oltre allo spostamento di quello al Teatro Romano di Fiesole (FI), rinviato a martedì 13 luglio 2021 (biglietti a 25, 32 e 40 euro più diritti e commissioni di prevendita), si aggiungono anche le date di mercoledì 14 luglio al Teatro di Ostia Antica, all’interno di Rock In Roma (35/40 euro + d.p.), e di venerdì 16 in piazza Duomo a Trani (25/35/40 euro + d.p.).

Spostato anche il live-show degli hard-rocker svedesi H.E.A.T.: l’appuntamento è per venerdì 29 ottobre 2021 al Legend di Milano, con biglietti in prevendita a 25 euro più commissioni su Ticketone e Mailticket.

In Belgio i Deus sono un orgoglio nazionale, e per questo il canale televisivo pubblico RTBF il 24 novembre trasmetterà ‘Confessions To Deus‘, documentario diretto da Fleur Boonman che si propone di sottolineare quanto importante sia la connessione tra la band fiamminga e i propri fan. Le riprese sono avvenute durante il tour del ventennale del loro masterpiece, ‘The Ideal Crash‘ (1999), avvenuto lo scorso anno.