Le news del weekend: King Gizzard, Marianne Faithfull, AFI, Steady Holiday, Notwist, Maximo Park

Come ben ricorderete, a novembre i King Gizzard & The Lizard Wizard hanno pubblicato un album intitolato ‘K.G.‘. Ebbene, a quanto pare il disco non era un’opera a sé stante, ma collegata a un secondo LP, denominato ‘L.W.‘, che da ieri è semi-ufficiale: dovrebbe arrivare il prossimo 26 febbraio e contenere 10 tracce. A sostenerlo, un negozio online americano, Elusive Disc (che però nel frattempo ha cancellato la pagina dedicata). A supporto della notizia, anche una sorta di mini-nota stampa che definisce il nuovo lavoro “più audace, più folle e più fantasioso che mai“.

Sono illustrissimi i collaboratori del nuovo LP di Marianne Faithfull, ‘She Walks In Beauty‘, che uscirà il 30 aprile per BMG. Innanzitutto Warren Ellis, che ha musicato le poesie lette dall’artista londinese, ma anche Nick Cave (che suona il piano) e Brian Eno. Gli 11 componimenti proposti dalla Faithfull sono opere di letteratura classica di Lord Byron, John Keats, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth e Lord Tennyson.

C’è un nuovo album anche per gli AFI, l’11° nella carriera della rockband californiana, che non ha ancora un titolo né una data di pubblicazione ma da ieri può già vantare ben due estratti, ‘Twisted Tongues‘ ed ‘Escape From Los Angeles‘. Sono due brani molto diversi tra loro: il primo è un dream-rock molto intenso (“la prima canzone scritta per il disco“, sostiene il frontman Davey Havok), il secondo ha un outfit più punk.





Arriverà il 12 febbraio il terzo lavoro di Steady Holiday, progetto in capo alla cantautrice californiana Dre Babinski. ‘Take The Corners Gently‘ conterrà anche il nuovo singolo ‘Love Me When I Go To Sleep‘, tenera ballata acustica dedicata al nonno 92enne (che compare anche nel relativo video), che segue altri due estratti, ‘Living Life‘ e ‘Tangerine‘.



A fine mese, i 29 gennaio, il nuovo LP dei Notwist, ‘Vertigo Days‘, sarà tra noi. Ieri la band tedesca ne ha diffuso un nuovo estratto, ‘Al Sur‘, per cui le parti vocali, come in diverse altre tracce, sono state assegnate a un collaboratore esterno. In questo caso Juana Molina, musicista elettronica argentina che si occupa anche dei beat. Si tratta del quarto anticipo di quello che sarà il nono album in studio per Markus Acher e soci, dopo ‘Ship‘, ‘Where You Find Me‘ e ‘Oh Sweet Fire‘.



‘Nature Always Wins‘, il disco nuovo dei Maximo Park, giungerà invece il prossimo 26 febbraio. La band di Newcastle lo ha già anticipato con diversi singoli (‘I Don’t Know What I’m Doing‘, ‘Baby, Sleep‘ e ‘Child Of The Flatlands‘), l’ultimo dei quali è (a detta del frontman Paul Smith) “una canzone d’amore“, denominata ‘All Of Me‘.