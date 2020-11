Le news del weekend: Liam Gallagher, Tori Amos, Jade Bird, Balthazar, Oh Sees, Hilang Child

È fondamentalmente una canzone natalizia, ma è anche il nuovo singolo di Liam Gallagher: ‘All You’re Dreaming Of‘ è stato diffuso ieri sulle piattaforme streaming, ma è acquistabile anche in vinile su alcuni negozi online. Si tratta di un brano scritto con Simon Aldred dei Cherry Ghost, che lo stesso Liam descrive come “un instant classic di cui Bing Crosby sarebbe stato orgoglioso“. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico: il ricavato verrà devoluto all’associazione Action For Children.



Sempre a tema natalizio è il nuovo EP di Tori Amos, ‘Christmastide‘. Composto da quattro tracce, uscirà settimana prossima, il 4 dicembre, per Decca Records. Si tratta dei primi inediti della cantautrice americana dai tempi di ‘Native Invader‘, il suo album del 2017. Ad anticiparlo una canzone intitolata ‘Better Angels‘.

È invece un singolo slegato dalle festività ‘Houdini‘, secondo estratto di quello che sarà il nuovo LP di Jade Bird che dovrebbe uscire nel 2021. Come il precedente ‘Headstart‘ è stato prodotto da Dave Cobb. Secondo la cantautrice inglese, il titolo rappresenta “la perfetta metafora per alcune figure che in passato sono uscite dalla mia vita“.



È già nota la data di pubblicazione del nuovo album dei Balthazar, ‘Sand‘, che arriverà il 26 febbraio del prossimo anno via Play It Again Sam. La band belga giovedì ne ha diffuso il secondo estratto, un brano intitolato ‘You Won’t Come Around‘, che Maarten Devoldere così descrive: “Le canzoni che parlano della fine di una relazione hanno moltissime sfumature. Questa parla del senso di colpa che ti assale dopo esserti fidato ciecamente del tuo cuore egoista ed esserti lanciato in un nuovo amore.”



Non contento di tutti i dischi fatti uscire quest’anno con gli Oh Sees, John Dwyer ne ha pronto un’altro: ‘Witch Egg‘ non è accreditato alla sua band bensì a John Dwyer, Nick Murray, Brad Caulkins, Tom Dolas & Greg Coates, ovvero un suo side-project denominato con le generalità dei suoi componenti. Primo estratto dall’LP, che uscirà il 22 gennaio per Rock Is Hell Records, è un brano intitolato ‘Greener Pools‘.



Un paio di settimane prima, l’8 gennaio, arriverà ‘Every Mover‘, sophomore del cantautore londinese Hilang Child. “Volevo che suonasse un po’ più coraggioso del primo album, più pesante e più vicino al tipo di roba che mi colpisce quando vado ai concerti o suono in macchina ad alto volume“, spiega l’artista di origine per metà gallese e per metà indonesiana. Già quattro le tracce del disco rese pubbliche: ‘Good To Be Young‘, ‘Seen The Boreal‘, ‘Anthropic (Cold Times)‘ e la nuovissima ‘King Quail‘.