Le news del weekend: Radio Dept, Badly Drawn Boy, Ben Gibbard, MGMT, Alkaline Trio

“E’ una strana coincidenza. Quando abbiamo scritto questa canzone non avremmo mai immaginato cosa sarebbe successo“, chiariscono i Radio Dept a proposito del loro nuovo brano, ‘You Fear The Wrong Thing Baby‘, che dunque non è una canzone sulla stretta attualità, ma “contro il conservatorismo, oltre a un inno alla gioventù come forza progressista“. In ogni caso, si tratta di un’altra ottima prova della band svedese, peraltro il secondo singolo in poco tempo, che fa sperare possa finalmente arrivare un loro album di inediti.



I nostalgici fan di Badly Drawn Boy potranno invece gioire per il nuovo LP del cantautore inglese, che ora ha copertina, titolo e data di uscita: ‘Banana Skin Shoes‘ arriverà il 22 maggio per AWAL; la press-release lo descrive come “un’enorme dichiarazione di intenti e il più enfatico, colorato e onesto disco pop che probabilmente si ascolterà quest’anno“. Contestualmente, ne è stato condiviso il secondo estratto, la title-track ‘Banana Skin Shoes‘.



Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie sta continuando nelle sue dirette Facebook (che poi vengono tutte postate sul canale YouTube della band) ogni mezzanotte dalla sua abitazione, dove si trova in auto-confinamento. La quarantina gli ha ispirato anche una nuova canzone, che si intitola per l’appunto ‘Life In Quarantine‘ e che Ben ha eseguito (non poteva essere altrimenti) solo voce e chitarra acustica.



E’ un “7 and a half minute downtempo ambient instrumental track” il nuovo brano degli MGMT reso disponibile ieri. Si intitola ‘As You Move Through The World‘ ed è dedicato ai fan che dovranno rinunciare al tour mondiale della band australiana, che è stato cancellato per cause di forza maggiore.



Gli Alkaline Trio, dal canto loro, hanno condiviso un vero e proprio EP. Sono tre i brani inclusi in ‘E.P.‘ (titolo piuttosto intuitivo), pubblicato perché “aiuti le persone a trascendere l’incertezza e la paura, anche se soltanto per alcuni minuti“. Le canzoni in scaletta sono le inedite ‘Minds Like Minefields‘, ‘Radio Violence‘ e ‘Smokestack‘.