Le news del weekend: Sufjan Stevens, Radio Dept, Cloud Nothings, David Gilmour, Front Bottoms

Da qualche giorno è fatto noto che il 25 settembre uscirà ‘The Ascension‘, il nuovo album di Sufjan Stevens e, finalmente, successore dell’acclamato ‘Carrie & Lowell‘ del 2015. Il primo estratto di quello che sarà il suo ottavo LP in studio e in autonomia si intitola ‘America‘, ne è la traccia conclusiva, e dura ben 12 minuti e mezzo. Sufjan rivela che la canzone era stata scritta proprio durante le sessioni dell’LP precedente, ma che essendo poco assimilabile al materiale di quell’album, ha deciso di conservarla per quello successivo.

Nonostante non ci siano apparentemente programmi per un nuovo album, siamo già al terzo singolo da inizio anno per i Radio Dept. In questo caso le tracce sono due, una cover di una canzone del 1964 attribuita a tali Tri-Lites, ‘You’re Lookin’ At My Guy‘, e un brano inedito denominato ‘Could You Be The One‘.

You’re Lookin’ at My Guy by The Radio Dept.

A sorpresa, c’è addirittura un intero nuovo album per i Cloud Nothings. Si intitola ‘The Black Hole Understands‘ e, almeno per il momento, è disponibile soltanto all’acquisto su Bandcamp. Il disco è stato composto interamente durante il periodo di lockdown dal frontman Dylan Baldi e dal batterista Jayson Gerycz: entrambi hanno registrato autonomamente le proprie parti condividendole poi via mail. “E’ un disco poppeggiante ma anche un po’ triste, che è più o meno il mio attuale stato d’animo“, dice il frontman. Un altro LP, registrato prima dello scoppio della pandemia, sarebbe peraltro quasi pronto per essere pubblicato.

The Black Hole Understands by Cloud Nothings

C’è un inedito, il primo degli ultimi 5 anni, anche per l’ex Pink Floyd David Gilmour. ‘Yes, I Have Ghosts‘ è stata composta ed eseguita tutta in famiglia, con il contributo ai testi della moglie, la scrittrice Polly Samson, e della figlia Romany all’arpa e ai cori. La canzone è stata incisa durante il lockdown per la versione audiolibro dell’ultimo romanzo della Samson, ‘A Theatre For Dreamers‘.



Uscirà il 21 agosto il nuovo album dei Front Bottoms. ‘In Sickness & In Flames‘ sarà il loro settimo LP in carriera, e come spiega una nota della band, non avrebbe voluto riferirsi alla “malattia” del momento e alle “fiamme” delle proteste anti-razzismo. Contestualmente la band del New Jersey ha condiviso uno dei 10 brani in scaletta, una canzone intitolata ‘Montgomery Forever‘.