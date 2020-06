Le news del weekend: Thurston Moore, Annie, Tunde Adebimpe, Cat Power, Chemical Brothers, Wolfmother

L’ex chitarrista e co-vocalist Sonic Youth Thurston Moore ha pronto un nuovo album: si intitola ‘By The Fire‘ e uscirà il prossimo 25 settembre per la sua etichetta personale, la Daydream Library Series. Al disco collabora la sua backing-band live, tra cui spiccano la bassista dei My Bloody Valentina Deb Googe e l’ex compagno di band, il batterista Steve Shelley. Il primo estratto è già disponibile all’ascolto, e ha un titolo molto nineties: ‘Hashish‘. Anche la musica sembra provenire da quel decennio e dalla band che lo ha reso famoso.



Nuovo LP, e dopo un bel po’ di tempo, anche per Anne Lilia Berge Strand, meglio conosciuta come Annie. La pop-singer norvegese pubblicherà ‘Dark Hearts‘ il 16 ottobre, a 11 anni di distanza dal precedente ‘Don’t Stop‘. Prodotto da Stefan Storm dei Sound Of Arrows, il disco è descritto come “una colonna sonora per un film che non esiste“. Primo estratto è un bel dream-pop intitolato ‘American Cars‘.



Saranno devoluti ad alcune associazioni che combattono le discriminazioni razziali e la povertà i proventi di ‘People‘, brano scritto da Tunde Adebimpe dei TV On The Radio dopo i noti fatti di cronaca che hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica americana e non solo. Il pezzo è da un paio di giorni disponibile anche su Bandcamp, piattaforma dalla quale, acquistando la traccia, si può contribuire ai propositi benefici del musicista nativo del Missouri.

PEOPLE by Tunde Adebimpe

Erano molto amici, Cat Power e Philippe Zdar, tanto che la cantautrice americana aveva prestato la voce per ben tre brani nell’album dei Cassius uscito nel 2016, ‘Ibifornia‘. A un anno di distanza dalla morte del musicista e producer parigino, Chan Marshall lo ha voluto ricordare con una cover molto toccante di ‘Toop Toop‘, uno dei più grandi successi del duo elettronico francese, che è stata completamente stravolta diventando una lenta ballata acustica.

Sono posticipati al 2021 ma salgono da due a tre gli show italiani dei Chemical Brothers. Tom Rowlands e Ed Simons si esibiranno giovedì 24 giugno del prossimo anno al Rock In Roma, venerdì 25 al Bologna Sonic Park, e sabato 26 all’Urban Park Milano nella zona di Novegro. Posto che i biglietti già acquistati per le date di Bologna e Roma restano validi, le prevendite rimangono comunque attive su Ticketone: costano 40 euro più diritti e commissioni.

Rinviata al 2021 anche la data congiunta dei Wolfmother con gli Hardcore Superstar. Le due rockband suoneranno giovedì 26 agosto del prossimo anno in piazza Duomo a Prato, all’interno della manifestazione ‘Prato è Spettacolo‘. Anche in questo caso i biglietti acquistati per il concerto del 2020 rimangono validi, sono comunque in prevendita su Ticketone a 28 e 33 euro (a seconda della postazione scelta) più diritti e commissioni.

Bisognerà attendere l’anno prossimo pure per vedere Passenger dalle nostre parti: il concerto del Fabrique di Milano è posticipato dal 2 ottobre 2020 a giovedì 18 marzo 2021 (biglietti 28 euro + d.p.), al quale si aggiunge una data estiva, giovedì 22 luglio 2021 ai Giardini di Castel Trauttsmandorf di Merano (ingresso 40 euro + d.p.). Prevendite attive su Ticketmaster e Ticketone.