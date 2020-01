Le news delle feste: Strokes, XX, Wild Nothing, Lié, Coachella

La prima news del nuovo anno è arrivata la notte di capodanno, durante il concerto che gli Strokes hanno tenuto al Barclays Center di New York. Nel rispondere a una richiesta di un fan, Julian Casablancas ha proferito testuali parole: “Abbiamo un album presto in uscita! 2020, arriviamo!“. Sarebbe il primo LP in sette anni per il quintetto americano, successore di ‘Comedown Machine‘ del 2013. Durante lo show è stata peraltro suonata una nuova canzone, che potrebbe dunque fare parte della scaletta di quello che sarà il loro sesto album in studio. E’ intitolata ‘Ode To The Mets‘.

Arrivano conferme anche a proposito del nuovo album degli XX: è lo stesso trio londinese, sul proprio profilo Instagram, ad affermare: “Stiamo lavorando a nuova musica, non vediamo l’ora di condividerla con voi“. Già lo scorso agosto, il co-frontman Oliver Sim aveva rivelato l’inizio dei lavori per quello che diverrebbe il quarto LP in studio della band inglese.

Già molto concreto è invece il nuovo EP dei Wild Nothing: ‘Laughing Gas‘ uscirà per Captured Tracks a fine mese, il 31 gennaio, e conterrà cinque canzoni registrate nelle medesime sessioni che hanno dato vita all’album pubblicato nel 2018, ‘Indigo‘, ma che non vi avevano trovato posto. Una di esse, ‘Blue Wings‘, era già stata diffusa ad agosto; un’altra, ‘Foyer‘, è divenuta di pubblico dominio l’altro-ieri.





Sempre in fermento la scena post-punk canadese, grazie anche all’ottimo lavoro della piccola Mint Records, che il 28 febbraio pubblicherà il nuovo album dei Lié. Sarà il quarto in appena sei anni per la band di Vancouver, e si intitolerà ‘You Want It Real‘. E’ preceduto dal ruvido singolo ‘Digging In The Desert‘, il cui video è stato registrato in un vero deserto, quello del New Mexico.



E’ stata resa nota oggi la line-up completa per l’edizione 2020 del Coachella Festival, la più celebre manifestazione musicale americana, che quest’anno si sviluppa nei consueti due weekend: 10-12 e 17-19 aprile a Indio, California. Confermato il ritorno sulle scene dei Rage Against The Machine, così come la riduzione estrema delle presenze in ambito alternative-rock. In cartellone ci sono comunque King Gizzard, Idles, PUP, Friendly Fires, Sleaford Mods, Amyl And The Sniffers, Thom Yorke, Caribou, Hot Chip, Weyes Blood, Orville Peck, Black Midi, Nilüfer Yanya, Fontaines DC, Murder Capital, Mannequin Pussy, Anna Calvi, The Comet Is Coming, FKA Twigs, Fatboy Slim, (Sandy) Alex G, Black Pumas e Viagra Boys. Qui sotto il poster completo.