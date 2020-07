Le news di ieri: Sylvan Esso, Gorillaz, Tricky, Kiss, Mauskovic Dance Band

‘What If‘, il breve brano diffuso qualche giorno fa, altro none era che l’intro del nuovo album dei Sylvan Esso, che si intitolerà ‘Free Love‘ e uscirà il 25 settembre per Loma Vista. Conterrà 10 tracce tra cui il singolo ‘Ferris Wheel‘, condiviso nella notte di oggi. “È un disco sull’essere sempre più terrorizzati dal mondo che ci circonda e sul guardare dentro di sé per ricordare tutte le volte in cui amare le altre persone sembrava così facile, in modo da poter ritrovare la strada per tornare a quelle sensazioni“, afferma la band nella nota stampa di quello che sarà il loro terzo LP in carriera.



Continua ‘Song Machine‘, la serie di singoli inediti dei Gorillaz resi di pubblico dominio a cadenza regolare ormai da qualche mese. Il nuovo episodio, quinto in ordine di tempo, si intitola ‘Pac-Man‘ e vede ospite il rapper Schoolboy Q. Il brano pare voler anche essere un tributo ai 40 anni del celebre videogame.



Tricky sarà in Italia a inizio 2021: un’unica data nel nostro paese, sabato 27 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. Sarà il primo concerto nel nostro paese dopo l’uscita del suo nuovo album ‘Fall To Pieces‘, prevista per il 4 settembre. I biglietti per il concerto milanese del rilevantissimo musicista inglese sono già in prevendita su Dice a 28,75 euro diritti e commissioni inclusi.

Verrà recuperata l’anno prossimo anche la data che i Kiss avrebbero dovuto tenere qualche giorno fa all’Arena di Verona, parte di quello che è annunciato come il loro tour di commiato. Il nuovo concerto avrà luogo lunedì 12 luglio 2021, sempre nella storica location scaligera. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Ancora in prevendita su Ticketmaster e Ticketone soltanto i tagliandi per il 5° settore non numerato, al prezzo di 74,75 euro più commissioni.

Non sono per ora moltissimi, ma anche nel 2020 chi vorrà potrà vedere qualche concerto dal vivo. Ad esempio, quello di sabato 29 agosto della Mauskovic Dance Band. L’afro/latin-pop della band olandese verrà suonato all’interno dello Sparks Festival di Putignano (Bari), al Parco Grotte della cittadina pugliese. Gli abbonamenti ai due giorni della manifestazione, che comprende anche venerdì 28, sono disponibili su Mailticket a 21,50 euro più commissioni. Il programma prevede anche i DJ set di Deena Abdelwahed e DJ Nigga Fox.