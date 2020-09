Le news di oggi: Adrianne Lenker, Temples, Colin Meloy, Goodbye Party, Einsturzende Neubauten

È evidentemente ormai una tradizione per i componenti dei Big Thief programmare due album alla volta. Così è successo nel 2019 con i bellissimi ‘U.F.O.F.‘ e ‘Two Hands’, così accadrà quest’anno per una coppia di album solisti della frontwoman Adrianne Lenker. ‘Songs‘ e ‘Instrumentals‘ usciranno entrambi il 23 ottobre su 4AD, e come si evince dai titoli il primo sarà un disco di canzoni (con la copertina che vedete qui sopra, un acquerello opera della nonna), il secondo di brani strumentali. Entrambi sono stati concepiti durante il lockdown, periodo durante il quale Adrianne ha preso in affitto un cottage sulle montagne del Massachusetts occidentale, e lì ha scritto e registrato (completamente in analogico su un registratore a nastro) le nuove composizioni, approfittando anche della particolare acustica del luogo. Prima anticipazione del nuovo lavoro, che segue ‘Abysskiss‘ del 2018, è un brano, al solito molto bello, intitolato ‘Anything‘.

Non si sa ancora se è il preludio di pubblicazioni più corpose, ma il nuovo singolo dei Temples, ‘Paraphernalia‘, è comunque interessante perché può vantare la produzione di Sean Ono Lennon. Il figlio di John e Yoko ha a tal proposito dichiarato di essere da tempo un fan della band, e di aver capito che fosse un ottimo pezzo sin dai primi demo. Il frontman James Bagshaw, dal canto suo, spiega che la canzone si propone di “analizzare l’importanza delle connessioni umane nell’era digitale“.



Nuovo brano anche per il leader dei Decemberists Colin Meloy, che ha aderito all’invito di NPR di creare delle canzoni che riflettessero il particolare momento che stiamo vivendo. La sua si intitola ‘Slint, Spiderland‘, una bella ballata acustica intuitivamente ispirata dal seminale album della storica band post-rock americana.



C’è un nuovo estratto da ‘Beautiful Motors‘, il nuovo album dei Goodbye Party in uscita il prossimo 9 ottobre per Double Double Whammy. Si tratta di una canzone intitolata ‘December Boys‘ che non tradisce l’attitudine power-pop del progetto di Michael Cantor.



Era diventato ormai molto probabile anche il rinvio del tour italiano degli Einstürzende Neubauten, di cui oggi è giunta l’ufficialità: le date, originariamente in programma tra una decina di giorni, sono state spostate a maggio 2021: la storica band tedesca sarà lunedì 10 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, martedì 11 al Teatro Manzoni di Bologna e mercoledì 12 all’Alcatraz di Milano. I biglietti acquistati in prevendita rimangono ovviamente validi.