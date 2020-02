Le news di oggi: Angel Olsen, Holy Fuck, Tim Burgess, Arlo Parks, Coriky, Beaches Brew, Sziget

Saranno due gli appuntamenti in cui Angel Olsen potrà suonare le canzoni dell’ottimo ‘All Mirrors‘ nel nostro paese: giovedì 27 agosto all’Ama Music Festival di Romazzano d’Ezzelino (VI) e venerdì 29 al TOdays Festival di Torino. Qui la cantautrice americana si esibirà nella stessa serata di Grace Jones, per la quale i biglietti sono già in prevendita su Ticketone a 28 euro più diritti e commissioni. Non ancora noto, invece, il costo del concerto veneto.

Data italiana anche per gli Holy Fuck, freschi di pubblicazione del loro nuovo album, ‘Deleter‘, uscito il 17 gennaio. La band canadese suonerà mercoledì 13 maggio all’Ohibò di Milano. I biglietti, in prevendita da dopodomani su Dice, costeranno 17,25 euro tutto compreso.

La presenza di Tim Burgess in molte line-up di festival internazionali era evidentemente preludio alla pubblicazione di un suo nuovo album solista. ‘I Love The New Sky‘ uscirà il 22 maggio per Bella Union, ed è descritto dalla press-release come “atterrato da qualche parte tra ‘RAM’ di Paul McCartney e ‘Taking Tiger Mountain (By Strategy)’ di Brian Eno“. Conterrà 12 tracce tra cui il singolo ‘Empathy For The Devil‘.



In attesa dell’agognato album di debutto, Arlo Parks continua a sfornare EP e singoli. L’ultimo in ordine di tempo si intitola ‘Eugene‘, e per il momento sembra destinato a essere un’uscita a se stante. Il relativo video, peraltro, è stato girato dai fratelli Coyle-Larner, che di nome fanno Ryan e Ben. Quest’ultimo altro non è che Loyle Carner, uno dei riferimenti musicali della stessa Arlo.



Tornano a suonare insieme Joe Lally e Ian MacKaye dei Fugazi: rispettivamente, si occuperanno di basso e chitarra, dividendosi le parti vocali con la batterista Amy Farina, di una nuova band chiamata Coriky. Il 27 marzo faranno uscire il loro omonimo album di debutto, da cui da oggi si può ascoltare il primo estratto, un pezzo chiamato ‘Clean Kill‘.



Di oggi l’annuncio della line-up del Beaches Brew di Ravenna, festival completamente gratuito sulla spiaggia del celeberrimo Hana-Bi. Jehnny Beth, Les Amazones d’Afrique, Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force, Tropical Fuck Storm, Angel Bat Dawid, 75 Dollar Bill, Endless Boogie, Jessica Pratt e Automatic sono tra i nomi in cartellone.

E’ arrivata tutta d’un botto la line-up dell’edizione 2020 dello Sziget Festival di Budapest, quest’anno dal 5 all’11 agosto. In cartellone, tra gli altri, ci sono Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, Strokes, A$AP Rocky, Stormzy, Lewis Capaldi, Foals, Mark Ronson, Foster The People, Diplo, FKA twigs, Caribou, Jon Hopkins, Of Monsters And Men, Keane, Glass Animals, Daughter, Loyle Carner, Slowthai, Little Dragon, Miles Kane, Tom Walker, Floating Points, Little Simz, Seasick Steve, Bikini Kill, Anna Calvi, Ezra Collective, Parquet Courts, Jade Bird, Metz, Amyl And The Sniffers, Viagra Boys e Giant Rooks. Se tutto ciò dovesse interessarvi, fino al 3 marzo è disponibile l’abbonamento a tutti i 7 giorni della manifestazione (e comprensivo di campeggio) al prezzo early bird di 299 euro.