Le news di oggi: Angel Olsen, Oh Sees, Yves Jarvis, Alex Kapranos, Brian Fallon

Quando uscì ‘All Mirrors‘, il suo ottimo album del 2019, Angel Olsen rivelò che quel disco era stato pensato anche in una versione molto meno prodotta e orchestrata. Ed è proprio questo ‘Whole New Mess‘, registrato solo voce e chitarra all’Unknown, uno studio ricavato da una chiesa sconsacrata di proprietà di Phil Elverum e Nicholas Wilbur. L’LP, che uscirà il 28 agosto per Jagjaguwar, presenta in scaletta 9 delle 11 canzoni del lavoro precedente più due inediti. Uno di essi, la title-track, è stata condivisa oggi.

Continua la contrazione delle denominazione ufficiale della band capitanata da John Dwyer e chiamata dapprima Thee Oh Sees, poi solamente Oh Sees, e ora più brevemente OSees. Con questo nuovo moniker farà uscire, il prossimo 18 settembre per Castle Face Records, un nuovo album intitolato ‘Proteen Threat‘. In una nota diffusa dal gruppo, le canzoni del disco sono definite testualmente “amuleti punk per le vostre orecchie e il vostro cuore“. Tra di esse c’è il il garage-punk sincopato del primo estratto, ‘Dreary Nonsense‘.



Un nuovo LP anche per Yves Jarvis, cantautore canadese in passato pluri-candidato al Polaris Prize. ‘Sundry Rock Song Stock‘ arriverà il 25 settembre. La nota stampa cita come influenze Sun Ra, King Crimson e Yes, e lo stesso Yves tiene a sottolineare il cambiamento rispetto a ‘The Same But By Different Means‘ del 2019: “Tutti pensano che io sia una persona calma, ma non lo sono per niente, e sono felice di poter elaborare il concetto“. Primo estratto è un brano intitolato ‘For Props‘.



La nuova sortita musicale di Alex Kapranos è un duetto con la cantautrice francese Clara Luciani. Si tratta di una cover di ‘Summer Wine‘, originariamente proposta da Nancy Sinatra e Lee Hazlewood. È stata registrata a distanza, con Alex in Scozia e Clara nello studio del compianto Zdar a Parigi. “Abbiamo deciso di registrarla appena iniziato il lockdown, più per noi stessi che per altro. Volevamo creare un mondo immaginario in cui rifugiarci, dal momento che eravamo rinchiusi in casa. Clara ha tradotto il ritornello in francese, così ne è venuta fuori una versione bilingue. Quando l’abbiamo fatta ascoltare alle nostre etichette ci hanno suggerito di pubblicarla, quindi eccoci qui.” Al brano è peraltro associato un bel video diretto dal collettivo Ryder The Eagle.

È stata ulteriormente rimandata la data italiana di Brian Fallon And The Howling Weather. L’ex Gaslight Anthem non si esibirà più a febbraio 2021 ma nel successivo mese di novembre, esattamente martedì 23, sempre al Magnolia di Segrate (MI). Confermate anche le aperture di Jesse Malin e Chris Farren. I biglietti seguitano a costare 25 euro più diritti e commissioni di prevendita, e sono disponibili sui circuiti Vivaticket, Ticketone, Ticketmaster e Mailticket. Quelli già acquistati rimangono ovviamente validi.