Le news di oggi: Angel Olsen & Sharon Van Etten, Pond, Jade Bird, Lucy Dacus, Tirzah, Garbage, Black Midi

Giunge piuttosto a sorpresa la prima collaborazione tra due tra le migliori esponenti del cantautorato indipendente americano: Sharon Van Etten e Angel Olsen hanno realizzato insieme un brano intitolato ‘Like I Used To‘, diffuso oggi dalla loro etichetta comune, la Jagjaguwar. A quanto pare, le due musiciste si sono sempre molto stimate ma non hanno mai avuto il coraggio di chiedere l’una all’altra di incidere insieme. La timidezza è stato vinta da Sharon, che ha inviato da remoto ad Angel un pezzo (molto arioso) a cui stava già lavorando, che sembra peraltro provenire più dalla discografia della Olsen che della Van Etten.



È invece di ieri l’ufficialità del nuovo album dei Pond, che si intitolerà ‘9‘ giacché si tratta del loro nono album in carriera. Uscirà il 1° ottobre via Spinning Top Records, con una scaletta di – guarda caso – 9 canzoni. La prima ad essere resa pubblica si chiama ‘America’s Cup‘ ed è accompagnata da un video diretto da Kristofski.



Confermato anche il disco nuovo di Jade Bird, sebbene vi fossero ormai pochi dubbi dato il paio di anticipazioni già di pubblico dominio (i singoli ‘Houdini’ e ‘Open Up The Heavens’). ‘Different Kinds Of Light‘ arriverà il 13 agosto tramite Glassnote Records e conterrà 14 tracce registrate tra Giappone, Messico, New York e Nashville. È la stessa Jade a dire che “nella sua forma più elementare riguarda l’innamoramento, e nella sua forma più complessa il caos dato dal tentativo di allontanarsi dal proprio passato“, e a citare Iggy Pop, Fleetwood Mac, Blur e Oasis tra le proprie fonti d’ispirazione. Ulteriore estratto è l’intima title-track ‘Different Kinds Of Light‘.

Molto meno manca al nuovo LP di Lucy Dacus, ‘Home Video‘, che sarà tra noi dal 25 giugno grazie a Matador. Dopo ‘Thumbs‘ e ‘Hot & Heavy‘ è la volta della terza anteprima, ‘VBS‘. Un acronimo che sta per “vacation bible school“, tipologia di ferie estive che ha molto frequentato da bambina ( con scarso apprezzamento), che le consentì di incontrare il suo primo ragazzo: “Amava molto più l’erba e gli Slayer di Gesù“, è il ricordo di Lucy.



Un nuovo album sembra prossimo anche da parte di Tirzah, dal momento che oggi è giunto il suo secondo inedito in poche settimane. ‘Sink In‘, scritta insieme ai fidi collaboratori Mica Levi e Coby Sey, è ancora meglio del precedente ‘Send Me‘ e crea quell’atmosfera avvolgente ben rappresentata dal balletto protagonista del video ad esso associato.

Continua l’estrazione di singoli dal nuovo LP dei Garbage, ‘No Gods No Masters‘, in uscita il prossimo 11 giugno. ‘Wolves‘ è un pezzo molto rock che racconta, a detta della frontwoman Shirley Manson, “di un conflitto interiore, di rimpianto e di bipolarismo“. Il brano, terza anticipazione dal disco, segue i già noti ‘The Men Who Rule The World‘ e ‘No Gods No Masters‘.



‘Chondromalacia Patella‘ è la curiosa denominazione del nuovo inedito dei Black Midi, anch’esso estratto da ‘Cavalcade‘, il loro sophomore in uscita tra poco più di una settimana. La band inglese ha anche colto l’occasione per annunciare il livestream dell’LP per intero, che avverrà su YouTube due giorni prima dell’uscita, mercoledì 26 maggio alle 20 ora italiana.