Le news di oggi: Another Sky, Voidz, Cleopatrick, Alice Cooper, St. Vincent

Uscirà proprio il 1° gennaio 2021 il nuovo EP degli Another Sky: intitolato ‘Music For Winter Vol. 1‘, conterrà quattro nuovi brani della band londinese, compresi i nuovi singoli ‘It Keeps Coming‘ e ‘Sun Seeker‘. Scritto e prodotto dalla band, contiene canzoni “vecchie e nuove” e “più sobrie” registrate subito dopo il lockdown. È un’anticipazione sia del secondo album di Catrin Vincent e soci, che dovrebbe uscire già nel 2021, sia di un analogo EP, intitolato ‘Music For Winter Vol. 2‘, programmato per l’inverno del prossimo anno.





Fa parte dell’ultimo update del celeberrimo videogioco ‘Grand Theft Auto V‘ l’inedito dei Voidz di Julian Casablancas diffuso oggi. Al frontman degli Strokes è stata infatti assegnata la programmazione di una delle nuove stazioni radio virtuali incluse nel gioco, nella quale ha inserito anche ‘Alien Crime Lord‘, brano che pare un remix dei Daft Punk ma che in realtà è interamente farina del sacco del side-project del musicista newyorkese.



Stanno facendo buoni numeri, soprattutto su Spotify, i Cleopatrick, rock-duo canadese da grandi poghi che sinora ha sfornato ‘soltanto’ una lunga serie di singoli ed EP. Ian Fraser e Luke Gruntz si avvicinano a grandi passi all’album d’esordio, di cui ancora non hanno rivelato i dettagli. Si può però ascoltare il loro ultimo singolo, ‘Good Grief‘, che giunge a breve distanza da quello che per ora è il loro brano di maggior successo, ‘Hometown‘.





Che il 26 febbraio uscirà ‘Detroit Stories‘, il nuovo LP di Alice Cooper, lo si sa da tempo. L’esperto musicista americano lo ha già anticipato con il singolo ‘Rock ‘n’ Roll‘, a cui la settimana scorsa ha fatto seguito ‘Our Love Will Change The World‘, brano, per uno come lui, insolitamente solare e melodico.

Il nuovo album di St. Vincent è pronto. Lo ha dichiarato la stessa cantautrice texana in un’intervista alla rivista Mojo, in cui non manca di stuzzicare la curiosità dei fan definendo il nuovo materiale “una scossa tettonica” e dichiarandosi ispirata da “Stevie Wonder e Sly And The Family Stone“. Quello che sarà il suo sesto LP in carriera arriverà tra la primavera e l’estate prossima, a quasi 4 anni di distanza dal precedente ‘Masseduction‘ (2017).