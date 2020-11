Le news di oggi: Arab Strap, Arlo Parks, Du Blonde, Patrick Watson, Woodkid

Era stato tutto impeccabilmente apparecchiato per l’annuncio di oggi, ovvero la pubblicazione di un nuovo album degli Arab Strap, che giungerà a 16 anni di distanza dal precedente. ‘As Days Get Dark‘ uscirà il 5 marzo per la Rock Action, l’etichetta di proprietà dei concittadini Mogwai, è prodotto da Paul Savage e conterrà ‘The Turning Of Our Bones‘, il singolo condiviso qualche settimana fa, oltre al nuovo di zecca ‘Compersion Pt. 1‘. Come da copione, sarà un disco “sulla rassegnazione e sullo sconforto“, ma Aidan Moffat ci tiene a sottolineare che tali impegnativi argomenti verranno trattati “in modo divertente“. Spiega invece Malcolm Middleton: “In tutto questo tempo abbiamo potuto mantenere la necessaria distanza dai nostri lavori precedenti per analizzare ciò che di buono e cattivo avevamo fatto, non avrebbe senso tornare insieme per realizzare qualcosa di mediocre.”

Insieme a ragazze importanti come Clairo, Phoebe Bridgers, Billie Eilish e Florence Welch (tutte sue grandi fan), siamo in trepida attesa per ascoltare come sarà ‘Collapsed In Sunbeams‘, l’LP di debutto di Arlo Parks, che uscirà il 29 gennaio 2021 per Transgressive Records. Oggi la cantautrice londinese ne ha diffuso un nuovo estratto, un brano intitolato ‘Caroline‘, neanche in questo caso molto ottimista giacché parla di come una grande passione possa esaurirsi in brevissimo tempo.



Nuovo disco anche per Du Blonde: si intitola ‘Homecoming‘ e verrà pubblicato nella primavera dell’anno prossimo. La data di uscita precisa ancora non si conosce, ma la cantautrice inglese ha già condiviso il primo singolo, un brano intitolato ‘Medicated‘, che può vantare un featuring d’eccezione: niente meno che Shirley Manson, sua dichiarata fan, che se l’era già portata con sé in un precedente tour mondiale dei Garbage.



È fruibile da ieri un nuovo singolo di Patrick Watson: si intitola ‘Lost With You‘ ed è un brano scritto e registrato durante il lockdown, che il cantautore canadese si è sentito di condividere con i fan. Si tratta del primo inedito da ‘Wave‘, l’ultimo suo album uscito poco più di un anno fa.



Sono state nuovamente riprogrammata, questa volta a giovedì 24 giugno 2021, la data milanese di Woodkid prevista originariamente a novembre. Invariato il prezzo dei biglietti (32 euro + d.p.), cambia la location: il Magnolia di Segrate in luogo dell’Alcatraz. Il nuovo appuntamento si inserisce in calendario il giorno prima rispetto all’altro concerto italiano del musicista francese: venerdì 25 sarà infatti al Teatro Romano di Verona. Rimandato ancora anche lo show di Passenger al Fabrique di Milano: il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 1 ottobre 2021.