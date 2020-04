Le news di oggi: Arcade Fire, Orlando Weeks, Girl In Red, Life, Waxahatchee

Attraverso una lettera scritta di suo pugno su Instagram, Win Butler ha confermato il procedere dei lavori per il nuovo album degli Arcade Fire. Il frontman della band canadese ha rivelato che la sua band aveva iniziato a occuparsi del successore di ‘Everything Now‘ già due anni fa, ma che ha intensificato la composizione proprio durante l’attuale lockdown: “Negli scorsi mesi avevamo già scritto musiche e testi che, incredibilmente, sembrano legati a ciò che sta accadendo ora; un anno fa abbiamo addirittura intitolato una canzone ‘Age Of Anxiety’“, racconta Butler, che sottolinea comunque come il disco “non arriverà presto” e che “bisogna avere pazienza“.

Ha invece una data di uscita certa l’esordio solista di Orlando Weeks, ex frontman dei Maccabees. ‘A Quickening‘ arriverà il 12 giugno su Play It Again Sam, è prodotto da Nic Nell e, secondo la press-release, è influenzato da Talk Talk, Robert Wyatt, Radiohead, Bon Iver, Kate Bush e Lambchop. Contestualmente all’annuncio del disco, è stato condiviso un nuovo singolo, intitolato ‘Blood Sugar‘, che segue di qualche settimana il primo estratto ‘Safe In Sound‘.



Nuova canzone anche per Marie Ulven Ringheim, in arte Girl In Red. Si intitola ‘Midnight Love‘ e farà parte dell’atteso album di debutto della giovane cantautrice norvegese, che dovrebbe chiamarsi ‘World In Red‘ e uscire a ottobre. Il nuovo singolo, a detta della stessa Marie, rappresenta “l’inizio di una nuova fase. L’album lo sto ancora ‘cucinando’ e voglio essere sicura di metterci le cose migliori. Voglio sentirlo presente e vicino a me. Ho un sacco di pezzi molto forti che sono ancora sul tavolo.”

Sono stati posticipati a novembre i concerti dei Life previsti inizialmente per maggio. La band art-punk inglese il cui più recente LP, ‘A Picture Of Good Health‘ (2019), è stato prodotto da Luke Smith dei Foals e mixato da Claudius Mittendorfer dei Parquet Courts, ha addirittura aggiunto una data alle due originariamente in programma. Venerdì 20 novembre, dunque, suonerà al Colorificio Kroen di Verona, sabato 21 al Blah Blah di Torino e domenica 22 al Legend di Milano.

Non tutti lo saprete, ma Kevin Morby e Katie Crutchfield aka Waxahatchee stanno insieme. Stanno dunque passando in dolce compagnia anche questi lunghe giornate di quarantena, collegandosi spesso su Instagram per dei live improvvisati. Oggi, però, la celebre serie di live-show in streaming ‘Tiny Desk Concert‘ ha immortalato in via definitiva una loro breve esibizione, ovviamente registrata nella loro dimora. La coppia ha eseguito ‘Fire‘ e ‘Lilacs‘, due canzoni di Katie (da ‘Saint Cloud‘, il suo recente LP), una di Kevin, ‘Beautiful Strangers‘, e una cover di Songs: Ohia, ‘Farewell Transmission‘.