Le news di oggi: Arlo Parks, Nilüfer Yanya, Local Natives, Maximo Park, Paul McCartney

È finalmente pronto l’album d’esordio di Arlo Parks. Si intitola ‘Collapsed In Sunbeams‘ e uscirà il 29 gennaio 2021. “Ho messo le mie lacrime, il mio sangue e la mia gioia in questo progetto“, afferma la cantautrice londinese, che oggi ha diffuso uno dei brani in scaletta, ‘Green Eyes‘. La tracklist, tra le sue 12 tracce, ne contiene altre tre già edite: ‘Hurt‘, ‘Black Dog‘ e ‘Eugene‘.



In arrivo nuova musica anche da un’altra talentuosa cantautrice di stanza a Londra: ‘Feeling Lucky?‘ è il titolo del nuovo EP di Nilüfer Yanya, che verrà pubblicato l’11 dicembre da ATO Records. Conterrà tre brani tra cui il singolo ‘Crash‘, scritto insieme a Nick Hakim e diffuso oggi insieme a un video in cui Nilüfer suona la chitarra su un finto aereo.



È dallo scorso fine settimana che si sa dell’arrivo di un nuovo EP anche da parte dei Local Natives. La band californiana proprio questo venerdì, 23 ottobre, pubblicherà via Loma Vista ‘Sour Lemon‘. Tra i quattro brani in scaletta c’è anche il singolo quasi title-track ‘Lemon‘, che vanta l’illustre ospitata di Sharon Van Etten. La cantautrice appare anche nel video diretto da Kenny Laubbacher.



Sempre lo scorso fine settimana è stato confermato il nuovo album dei Maximo Park, che si chiamerà ‘Nature Always Wins‘ e uscirà il 26 febbraio 2021. Il disco, secondo la nota stampa, “è una sorta di esame approfondito sulla nozione del sé, dell’identità in quanto band e di quella dell’umanità in generale“. Per sviscerare maggiormente questi concetti si può ascoltare il nuovo singolo ‘Baby, Sleep‘, che segue di qualche settimana l’altro estratto ‘Child Of The Flatlands‘.



Sembra proprio che Paul McCartney, negli ultimi mesi di isolamento più o meno forzato, sia riuscito a comporre e registrare un intero nuovo album. Ne aveva già parlato egli stesso in una recente intervista a GQ, ma ulteriori conferme arrivano dai video che accompagnano su Spotify i brani della riedizione di ‘McCartney‘, il suo primo album solista del 1970. Dieci anni dopo, nel 1980, uscì ‘McCartney II‘, e dunque sembrano avere un certo significato i diversi indizi, presenti nelle suddette clip e sui social di Paul, che indicano il numero 3. La circostanza fa pensare che il titolo del nuovo LP possa essere, per l’appunto, ‘McCartney III‘. Staremo a vedere (e sentire).