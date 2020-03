Le news di oggi: Austra, Roisin Murphy, Pvris, Porridge Radio, Muzz

Era già stato pre-annunciato il nuovo album di Austra, oggi è giunta l’ufficializzazione: si intitolerà ‘Hirudin‘ e uscirà il 1° maggio per Domino Records. A quanto pare, il nuovo disco della musicista electro-pop canadese sarà un concept sulle relazioni amorose, soprattutto quelle “tossiche“, tema che è centrale anche nel secondo singolo ‘Anywyz‘, che segue di qualche settimana ‘Risk It‘.



La collaborazione tra Róisín Murphy e DJ Parrot seguita a partorire singoli: il nuovo si intitola ‘Murphy’s Law‘ e, secondo la musicista irlandese, è “un crack che senza fronzoli che rispetta gli standard della disco“, e che a livello testuale “racconta la storia della mia vita“. Non è ancora chiaro se il successore di ‘Narcissus‘ e ‘Incapable‘ possa essere preludio a un nuovo album dell’ex Moloko.



Sempre a proposito di pop elettronico, in vista c’è anche il nuovo LP dei Pvris: ‘Use Me‘ uscirà anch’esso il 1° maggio via Reprise/Warner Records. Secondo la press-release, il disco vedrà crescere esponenzialmente il ruolo della frontwoman Lynn Gunn, che pare si sia occupata di tutto, dalla scrittura alla supervisione del merchandising. Oggi la band di Lowell (Massachusetts) ha diffuso il terzo estratto da quello che sarà il proprio terzo album, si tratta di un brano intitolato ‘Dead Weight‘, che segue ‘Hallucinations‘ e ‘Death Of Me‘.



Tra le nuove band su cui ci sentiamo di scommettere ci sono sicuramente i Porridge Radio, che settimana prossima, il 13 marzo, pubblicheranno via Secretly Canadian ‘Every Bad‘, il loro LP di debutto. Il quartetto di Brighton, dopo gli ottimi ‘Lilac‘ e ‘Sweet‘, ha reso pubblico un nuovo singolo, un brano più introspettivo ma altrettanto efficace intitolato ‘Circling‘.



C’è un nuovo super-gruppo all’orizzonte: si chiama Muzz ed è composto da Paul Banks degli Interpol, dal poli-strumentista Josh Kaufman dei Bonny Light Horseman e dal batterista di Walkmen e Fleet Foxes Matt Barrick. La neonata formazione non ha per il momento annunciato nessun album di debutto, ma ha condiviso il proprio primo singolo, una ballata malinconica intitolata ‘Bad Feeling‘.