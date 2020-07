Le news di oggi: Beabadoobee, Idles, King Gizzard, Cults, Will Butler

Non si sa ancora quando uscirà, sicuramente entro fine anno, ma da oggi è finalmente ufficiale l’album di debutto della promettentissima Beabadoobee. Si intitolerà ‘Fake It Flowers‘ ed è anticipato dal nuovo singolo ‘Care‘, che la stessa cantautrice anglo-filippina descrive caratterizzato da “vibrazioni da film di fine anni ’90“.



Si sa di preciso, invece, quando arriverà il terzo album degli Idles, ‘Ultra Mono’: il 25 settembre. Ieri ne è stato svelato un nuovo brano, intitolato ‘A Hymn‘, che segue gli altri singoli ‘Mr. Motivator‘ e ‘Grounds‘ ma rispetto ad essi è, come sottolinea Stereogum, “più meditativo“. Al pezzo è associato un video diretto da Ryan Gander.



Vista la facilità di pubblicazione, si può dire che un inedito dei King Gizzard And The Lizard Wizard mancasse da un po’. Oggi però è stato diffuso ‘Honey‘, nuovo singolo della band australiana che il frontman Max Coles dice di aver scritto “un paio di anni fa“, e che non sembra essere anticipatore di un nuovo LP. Ma con i King Gizzard non si può mai sapere.

Tornano a farsi sentire anche i Cults, che 18 settembre per Sinderlyn pubblicheranno ‘Host‘, loro quarto album in carriera. Madelin Follin e Brian Oblivion lo anticipano con il singolo ‘Trials‘, come il resto del lavoro prodotto dagli stessi Cults con l’aiuto di Shane Stoneback, mixato dae John Congleton e masterizzato da Heba Kadry. Al disco ha partecipato anche Loren Shane Humphrey, già batterista di Last Shadow Puppets, Florence And The Machine e Guards.



Vi avevamo già detto di ‘Generations‘, LP solista di Will Butler degli Arcade Fire, che uscirà il 25 settembre via Merge. Dal disco, registrato nello studio personale del fratello di Win a Brooklyn, è stato condiviso oggi il primo inedito, un brano intitolato ‘Surrender‘.