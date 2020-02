Le news di oggi: Beck, Cat Power, Mikal Cronin, Sum 41, Nick Mason

Beck torna a esibirsi in Italia, e lo fa in grande stile. Ben tre le date nel nostro paese, tutte a fine giugno: venerdì 26 il musicista americano sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, sabato 27 in piazza Napoleone a Lucca per il Summer Festival, e domenica 28 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’interno della rassegna Tener-A-Mente. I biglietti saranno in prevendita da domani sul circuito Ticketone, al momento si conoscono solo i prezzi della data lombarda, che a seconda della postazione variano tra i 30 e i 90 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Sempre a giugno sarà nuovamente in Italia anche Cat Power: due i concerti, lunedì 15 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e giovedì 18 in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) all’interno di Sexto ‘Nplugged. Il costo dei biglietti, al netto di diritti e commissioni, è di 20 euro per la data romana e di 25 euro per quella friulana. Le prevendite saranno attive da domani.

A maggio sarà dalle nostre parti anche Mikal Cronin, per due appuntamenti a ingresso gratuito: venerdì 29 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, e sabato 30 all’Edoné di Bergamo. Si potranno ascoltare per la prima volta live in Italia le canzoni del suo recente LP, ‘Seeker‘, pubblicato lo scorso mese di ottobre.

Due anche gli show estivi dei Sum 41: la band punk-rock canadese sarà venerdì 14 agosto al Festival di Majano (UD) e sabato 15 parte del cast del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN). I biglietti per il concerto in Friuli, in prevendita da domani, costeranno 35 euro più diritti e commissioni; per il festival romagnolo sono al momento disponibili soltanto gli abbonamenti ai tre giorni della manifestazione, che hanno un costo di 125 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Saranno sempre incentrati sulla discografia dei Pink Floyd precedente a ‘The Dark Side Of The Moon‘ i due concerti che Nick Mason, batterista dello storico gruppo inglese, e la sua band, i Saucerful Of Secrets, terranno in Italia a fine giugno: giovedì 25 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) e venerdì 26 al Lucca Summer Festival. Al netto di diritti e commissioni, i prezzi per la data piemontese variano tra 43 e 78 euro, per quella toscana tra 43 e 100 euro. I biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone.