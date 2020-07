Le news di oggi: Beck, White Buffalo, Jonathan Bree, Samantha Fish, Kasabian

Verranno fortunatamente recuperati anche i tre concerti di Beck originariamente previsti in Italia a giugno 2020. Il cantautore e musicista americano sarà nel nostro paese a circa un anno di distanza dai programmi iniziali: venerdì 25 giugno 2021 al Vittoriale di Gardone Riviera (BS), sabato 26 all’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest e domenica 27 in piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. “I biglietti già in possesso ai fan rimarranno validi per il 2021, per gli altri c’è ancora la possibilità di acquistarli sul circuito Ticketone a partire da oggi“, scrive l’organizzazione. Costano tra 30 e 90 euro per la data lombarda, tra 34 e 60 per quella romana e tra 40 e 100 per quella toscana.

Rinviato, e per la seconda volta, anche l’unico concerto in Italia di White Buffalo. Il folksinger americano sarà all’Alcatraz di Milano non più l’11 dicembre 2020, bensì lunedì 3 maggio 2021. Bisognerà dunque attendere sino ad allora per poter ascoltare live le canzoni del suo nuovo album, ‘On The Widow’s Walk‘, pubblicato lo scorso aprile in pieno lockdown. I biglietti, in prevendita su Ticketone e Mailticket, costano ancora 25 euro più diritti e commissioni di prevendita (30 euro tutto compreso il prezzo all’ingresso); quelli precedentemente acquistati rimangono comunque validi.

Spostato di un anno pure lo show che Jonathan Bree avrebbe dovuto tenere al Magnolia di Segrate (MI) lo scorso maggio. Il cantautore neozelandese si esibirà invece mercoledì 5 maggio 2021. Ci sarà dunque tempo sufficiente per assimilare le canzoni del suo nuovo LP, ‘After The Curtains Close‘, in uscita tra una decina di giorni, il 17 luglio. I biglietti, in prevendita su Mailticket, costano 15 euro più diritti e commissioni.

Non più domenica 12 luglio 2020, bensì domenica 11 luglio 2021 sarà la data dell’esibizione di Samantha Fish sul palco di Pistoia Blues. Anche per il concerto della chitarrista e cantautrice americana il prezzo dei biglietti rimane invariato, 25 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva su Ticketone. I biglietti già acquistati rimangono ovviamente validi.

Terremoto piuttosto rilevante in casa Kasabian, giacché il frontman Tom Meighan ha scelto di lasciare il gruppo. Sia la band che il diretto interessato lo hanno confermato oggi sui social, sottolineando che le decisione è stata presa di comune accordo e che è dovuta alle necessità di cure per la depressione che attanaglia da qualche tempo il frontman. Meighan afferma comunque di stare bene e di “essere davvero in un buon posto ora“. Non è ancora chiaro se le band continuerà senza di lui, o se attenderà la risoluzione dei suoi problemi personali.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further. — KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020