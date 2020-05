Le news di oggi: Ben Harper, Alison Mosshart, The 1975, Luke Jenner, Chai

E’ stato reso di pubblico dominio oggi ‘Don’t Let Me Disappear‘, il nuovo singolo di Ben Harper. Il brano, almeno per il momento, non sembra preludere a un album, sebbene segua un’altra uscita isolata, ‘Uneven Days‘ della scorsa estate. “‘Don’t Let Me Disappear’ parla della sottile linea tra la solitudine, l’isolamento e l’invisibilità, quel limbo in cui sembra impossibile trovare un modo per non nascondersi alla luce del sole”, dice Ben della sua nuova canzone, a cui è associato un video diretto da Kristin Sudeikis e Gabriel Judet-Weinshel.



Nuovo brano solista per Alison Mosshart. ‘It Ain’t Water‘ segue ‘Rise‘ e con esso farà parte di un 7″ che uscirà il 31 luglio. E’ stata prodotta da Alain Johannes, già collaboratore di Queens Of The Stone Age e PJ Harvey, e difatti il pezzo ha qualcosa di entrambi. “È stato un onore poter lavorare con lui e poi, maledizione, sa suonare tutti gli strumenti alla perfezione… come se li avesse inventati lui stesso“, racconta la frontwoman di Kills e Dead Weather.



Mancano solo 9 giorni all’agognato ‘Notes On A Conditional Form‘, il nuovo album dei 1975 che non dovrebbe, a questo punto, essere ulteriormente rinviato e uscire il 22 maggio. Dimostrazione è la condivisione di ‘Guys‘, addirittura l’ottavo estratto dal disco nuovo della band inglese, dopo ‘The 1975‘, ‘People‘, ‘Frail State Of Mind‘, ‘Me & You Together Song‘, ‘The Birthday Party‘, ‘Jesus Christ 2005 God Bless America‘ e ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)‘. Non sono comunque neanche la metà delle tracce in scaletta, in totale 22.



Un rinvio l’ha subito anche l’esordio solista di Luke Jenner dei Rapture, che a questo punto farà uscire ‘1‘ il 24 luglio. Oggi è arrivata una nuova traccia della scaletta del disco, un brano in linea con lo stile della sua band (sebbene con BpM più bassi), che si intitola ‘If There Is A God‘ e che segue l’altro singolo ‘You’re Not Alone‘.

Due singoli in due mesi per le Chai, che oggi hanno diffuso ‘Ready Cheeky Pretty‘, canzone piuttosto allegra accompagnata da un divertente video in cui le quattro ragazze giapponesi si muovono come cartoni animati. E’ il seguito di ‘No More Cake‘, ma non è ancora chiaro se potrà essere parte di un loro nuovo LP.