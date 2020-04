Le news di oggi: Big Red Machine, Killers, James Blake, Jake Bugg, Rufus Wainwright, Gum

Grandi novità a proposito dei Big Red Machine, il progetto comune di Justin Vernon aka Bon Iver e Aaron Dessner dei National. Proprio quest’ultimo ieri ha tenuto un breve concerto su Instagram, in cui ha dato prova di essere anche un buon cantante e ha confermato l’avanzato stato dei lavori per il secondo album del duo. Come nel primo LP, ospiterà diversi artisti amici, tra cui Sharon Van Etten, Anais Mitchell e Micheal Stipe. Si è appreso peraltro che la recente ‘No Time For Love Like Now‘, eseguita dal vivo alla TV durante il lockdown, non è una canzone del nuovo album solista dell’ex REM, ma sarà parte proprio del sophomore dei Big Red Machine, per il quale sarebbero in fase di selezione una ventina di pezzi.



L’emergenza sanitaria in corso ha spinto i Killers a rinviare il loro prossimo tour mondiale nonché l’uscita del loro nuovo album, ‘Imploding The Mirage‘. Il disco non uscirà più il 29 maggio ed è posticipato a data da destinarsi. In ogni caso, oggi, ne è stato condiviso il secondo estratto, un brano piuttosto Bowieiano intitolato ‘Fire In Bone‘.



Nuova canzone anche per James Blake: si intitola ‘You’re Too Precious‘ ed è il primo inedito dai tempi di ‘Assume Form‘, il suo album più recente uscito a gennaio 2019. Il brano, piuttosto affine al noto stile del musicista londinese, è accompagnato da un bel video di animazione.

Sembra essere legata esclusivamente all’attuale situazione internazionale anche la nuova canzone di Jake Bugg resa di pubblico dominio oggi sulle piattaforme streaming. Si intitola ‘Saviours Of The City‘ e, a detta del cantautore inglese, è stata scritta lo scorso anno “ma sembra rispecchiare quello che sta succedendo in questo momento e per me ne dà in qualche modo un senso“.



Doveva uscire oggi il nuovo album di Rufus Wainwright, ma anche in questo caso si è reso necessario il rinvio. ‘Unfollow The Rules‘ arriverà quindi il 10 luglio, e conterrà anche ‘Alone Time‘, a cui anche in questo caso è legato un video animato.



Anche Jay Watson, il tastierista dei Tame Impala nonché chitarrista dei Pond, ha un album in vista con il suo progetto solista chiamato Gum. ‘Out In The World‘ uscirà il 12 giugno per Spinning Top e, oltre a contenere la title-track rivelata qualche settimana fa, avrà in scaletta anche il nuovo singolo ‘Don’t Let It Go Out‘, un synth-pop ad alto tasso di psichedelia.