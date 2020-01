Le news di oggi: Bikini Kill, Real Estate, Anna Burch, Bay Fest

Toccherà anche l’Italia la reunion delle Bikini Kill. Due le date: domenica 7 giugno al Locomotiv di Bologna e lunedì 8 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, in prevendita a 22 euro più diritti e commissioni, saranno disponibili da dopodomani. Alla formazione originaria composta da Kathleen Hanna, Tobi Vail e Kathi Wilcox, si è unita Erica Dawn Lyle, che ha preso il posto del chitarrista Billy Karren.

Grande giubilo oggi anche per l’annuncio del nuovo album dei Real Estate: si chiamerà ‘The Main Thing‘ e uscirà il 28 febbraio. Prodotto da Kevin McMahon, lo stesso dell’ottimo ‘Days‘ del 2011, il disco vede la collaborazione dei Sylvan Esso, in particolare della vocalist Amelia Meath che canta nel primo singolo estratto, ‘Paper Cup‘.



Arriverà il prossimo 3 aprile via Heavenly Recordings il nuovo album di Anna Burch, che si intitola ‘If You’re Dreaming‘. Si tratta del secondo LP di inediti in carriera per la cantautrice di Detroit, seguito di ‘Quit The Curse‘ del 2018. E’ stato registrato sui monti Catskill con il produttore Sam Evian, ed è definito dalla press-release “più introverso, come una passeggiata solitaria dopo mezzanotte“. Primo estratto è un brano intitolato ‘Not So Bad‘.

Si arricchisce di tre ulteriori presenze il Bay Fest di Bellaria Igea Marina, sempre incentrato sul punk-rock duro e puro, quest’anno in azione dal 15 al 17 agosto. Anti-Flag, Satanic Surfers e Strung Out raggiungono in cartellone Bad Religion e Circle Jerks. L’abbonamento, già in prevendita su Ticketone e Mailticket, al netto di diritti e commissioni costa 125 euro, che salgono a 186 per chi volesse usufruire del campeggio.