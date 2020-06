Le news di oggi: Black Country New Road, Bill Callahan, Dirty Projectors, Crickets, Hoops

E’ da qualche tempo alta l’attesa per l’album d’esordio dei Black Country New Road, band nata a Cambridge ma formatasi all’ormai noto Windmill di Brixton, che propone un’originalissima miscela di post-punk e post-rock con frequente utilizzo di spoken-word. Per ora su Spotify hanno caricato soltanto due brani, ma tanti parlano già molto bene di loro, e chissà se arriverà prima l’LP o il loro primo concerto italiano, annunciato oggi per martedì 2 febbraio 2021 al Circolo della Musica di Rivoli (TO). I biglietti, disponibili su Vivaticket dal 2 luglio, costeranno 15 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Bill Callahan è evidentemente in un momento della propria carriera piuttosto prolifico. Dopo il doppio album dello scorso anno, ‘Shepherd In A Sheepskin Vest‘, il musicista americano ne ha già pronto uno nuovo, intitolato (speriamo a ragione) ‘Gold Record‘. Uscirà il 4 settembre via Drag City con una scaletta di 10 canzoni, tra cui una nuova versione di ‘Let’s Move To The Country‘ degli Smog, moniker che ha utilizzato fino al 2005. Dal nuovo LP, registrato insieme al chitarrista Matt Kinsey e al bassista Jamie Zurverza, non è ancora stata diffusa nessuna anticipazione.

L’obbiettivo per il 2020 dei Dirty Projectors è da tempi non sospetti quello di pubblicare ben 5 EP durante l’anno, ognuno con un diverso membro del gruppo alle parti vocali. Quello uscito in anticipo oggi, ‘Flight Tower‘, è il secondo della lista (dopo ‘Windows Open‘, arrivato a fine marzo) ed è affidato alla voce della tastierista e percussionista Felicia Douglass. Contiene quattro tracce prodotte dal leader David Longsteth e registrate all’Ivo Shandor di Los Angeles, tra cui le già note ‘Inner World‘ e ‘Lose Your Love‘.



Si chiama Crickets il nuovo gruppo di JD Samson de Le Tigre: la musicista newyorkese lo ha formato insieme al tastierista dei Faith No More Roddy Bottum e al suo compagno di band nei MEN Micheal O’Neill. I tre pubblicheranno il loro album di debutto omonimo il prossimo 17 luglio. Da esso è tratto il singolo ‘Elastic‘, che ha un bel groove di synth.



L’ottimo alt-rock melodico degli Hoops avrà presto un seguito: il 2 ottobre uscirà infatti il loro sophomore, ‘Halo‘, che giunge a tre anni di distanza dall’esordio ‘Routines‘ e soprattutto da una momentanea separazione che aveva fatto pensare il peggio. Invece ecco un nuovo singolo, ‘Fall Back‘, che farà parte della tracklist di 11 canzoni del disco nuovo in cui è compreso anche il singolo dello scorso anno, ‘They Say‘.