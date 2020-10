Le news di oggi: Black Country New Road, TV Priest, Jordana, Routine, Rhye, Stereophonics, Arctic Monkeys

Sembra essere il passo decisivo per la definitiva ribalta quello compiuto dai Black Country, New Road con la firma del contratto che li legherà alla Ninja Tune. I fatti rilevanti sono due: una storica etichetta di musica elettronica che ingaggia una band rock, sebbene estremamente sui generis come loro, e il contestuale annuncio della pubblicazione dell’attesissimo album d’esordio, che avrà la copertina che vedete qui sopra e si chiamerà ‘For The First Time‘. Il disco arriverà il 5 febbraio 2021 e conterrà 6 tracce tra cui le sole due già note prima di oggi, ‘Athens, France‘ e ‘Sunglasses‘, e il nuovo singolo ‘Science Fair‘, anch’esso sperimentalissimo.



Signing importante pure per i TV Priest, altra band inglese estremamente interessante. Di loro si occuperà la Sub Pop che, anche in questo caso il 5 febbraio del prossimo anno, pubblicherà il debutto ‘Uppers‘, originariamente previsto per il 13 novembre. Per ingannare l’attesa, il quartetto londinese ha diffuso il singolo ‘Decoration‘, che segue gli altri due estratti già noti, ‘Slideshow‘ e ‘This Island‘, e che si posiziona anch’esso tra punk e post-punk.



Molto promettente è anche la giovane cantautrice Jordana Nye, che artisticamente si fa chiamare soltanto Jordana e che il 4 dicembre giungerà all’agognato sophomore: ‘Something To Say To You‘ è la somma di due EP, il già pubblicato ‘Something To Say‘ e l’imminente ‘…To You‘. Entrambi seguono il debutto del 2019, ‘Classical Notion Of Happiness‘, ri-edito quest’anno su più larga scala dalla Grand Jury Music. Dal prossimo EP/LP è invece tratta la nuova canzone condivisa oggi, che si intitola ‘I Guess This Is Life‘.



È decisamente intrigante la nuova band formata da Jay Som insieme ad Annie Truscott delle Chastity Belt. Le due amiche si faranno chiamare Routine e debutteranno con un EP intitolato ‘And Other Things‘, che uscirà il 20 novembre per Dead Oceans. Decisamente folk-rock è il mood del primo singolo, ‘Cady Road‘, uno dei primi brani scritti dalla Truscott che ammette candidamente di non aver più composto canzoni dai tempi delle superiori. Piena fiducia in lei (“è una songwriter sopra la media e una grande cantante“) è riposta da parte della compagna di band, che in questo progetto si occupa principalmente della produzione.



Nuova musica anche da parte di Rhye, che il 22 gennaio via Last Gang farà uscire ‘Home‘, quinto album di Mike Milosh con questo moniker. Tra le 12 tracce in scaletta figurano il precedente singolo ‘Beautiful‘ e il nuovo ‘Black Rain‘, che accompagnato da un video molto coinvolgente, con protagonista l’attore inglese Aaron Taylor-Johnson che per l’occasione è stato diretto dalla moglie Samantha.

Sarà una rivisitazione in chiave acustica di alcune tra le più celebri canzoni degli Stereophonics il nuovo album solista del frontman Kelly Jones. ‘Don’t Let The Devil Take Another Day‘ uscirà il prossimo 3 dicembre e conterrà anche la cover di ‘Help Me Make It Through The Night‘ di Kris Kristofferson, che è stato scelta come primo estratto. L’LP è legato a un docu-film dedicato a Jones, intitolato come il disco e girato dal regista Ben Lowe durante il tour solista del musicista gallese del 2019, in cui sono state registrate anche le canzoni inserite nell’album.



Sarà live anche il prossimo album degli Arctic Monkeys: ‘Live At The Royal Albert Hall‘ uscirà il 4 dicembre ed è la documentazione di uno show registrato nel 2018 nella celeberrima sala da concerto londinese. I proventi andranno interamente a favore di War Child UK, associazione che si occupa della cura, fisica e psicologica, dei bambini che hanno vissuto l’orrore della guerra. 20 le canzoni in scaletta, tra cui praticamente tutti i grandi classici della band di Sheffield e molti brani di ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘, pubblicato proprio quell’anno.