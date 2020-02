Le news di oggi: Black Pumas, Black Crowes, Psychedelic Furs, DMA’s

Il loro esordio omonimo è stato uno dei successi indipendenti dell’anno a livello di streaming, e così per i Black Pumas si aprono le porte anche delle venue italiane: il duo funk/soul formato da Eric Burton e Adrian Quesada si esibirà venerdì 24 luglio al Magnolia di Segrate (MI) e sabato 25 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Al netto di diritti e commissioni, i biglietti costano rispettivamente 25 e 20 euro, e saranno disponibili da mercoledì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Dai puma ai corvi, c’è una data nel nostro paese anche per i Black Crowes, che si riuniscono per celebrare il trentennale del loro LP di debutto, ‘Shake Your Money Maker‘ del 1990. Lo faranno anche a Milano, martedì 10 novembre al Forum di Assago. In questo caso i biglietti saranno disponibili sui circuiti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket; i prezzi vanno da 40 a 65 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Reunion ancor più storica è quella dei Psychedelic Furs, che a 29 anni di distanza dal loro ultimo album di inediti torneranno nei negozi di dischi: ‘Made Of Rain‘, questo il titolo del loro nuovo LP, uscirà il 1° maggio per Cooking Vinyl. Il successore di ‘World Outside‘ (1991) è anticipato da un singolo che si chiama ‘Don’t Believe‘.



Disco nuovo anche per i DMA’s: i brit-popper austaliani faranno uscire ‘The Glow‘ il 24 aprile via BMG. Prodotto dal celebre Stuart Price (già con Killers, Madonna, New Order), è descritto dalla press-release come “destinato alle arene“, e dal nuovo singolo ‘Life Is A Game Of Changing‘ (che segue di qualche settimana ‘Silver‘) si capisce come l’apporto del producer e DJ inglese, già noto come Les Rhythm Digitales e membro degli Zoot Woman, sia stato rilevante.