Le news di oggi: Bon Iver, Nada Surf, Fenne Lily, Sum 41, Tony Hadley

Subisce un nuovo rinvio la data italiana di Bon Iver. Justin Vernon e compagni saranno al Forum di Assago (MI) non il 9 novembre prossimo bensì giovedì 12 novembre 2021. Invariati i prezzi dei biglietti (da 31 a 51 euro a seconda della postazione; quelli già acquistati rimangono validi), la novità è la presenza come opening act dei Big Red Machine, il side-project di Vernon con Aaron Dessner dei National.

Com’era prevedibile, i Nada Surf non suoneranno alla Santeria Toscana 31 di Milano nella data programmata per il mese prossimo, l’11 settembre. Anche il loro concerto è stato rinviato, in questo caso a giovedì 27 maggio 2021. Gli organizzatori sottolineano che “i biglietti già acquistati per la data di settembre resteranno validi“. Chi ancora non li avesse, li può acquistare su Mailticket a 28,75 euro più commissioni.

Spostamento anche per la data milanese di Fenne Lily, che si esibirà al Magnolia di Segrate domenica 9 maggio 2021 anziché il prossimo 14 ottobre. Ci sarà dunque più tempo per assimilare il nuovo album della cantautrice inglese, ‘Breach‘, che arriverà il 18 settembre da Dead Oceans. Anche in questo caso i biglietti già acquistati rimarranno validi; sono comunque sempre in prevendita su Ticketmaster e Ticketone a 14,80 euro più commissioni.

Leggero anticipo, invece, per uno dei concerti già rinviati: i Sum 41 saranno sì al Festival di Majano (UD) ad agosto dell’anno prossimo, ma non martedì 10 agosto, bensì domenica 8. Chi ancora non avesse i biglietti li può acquistare su Azalea.it a 40,25 euro più commissioni.

Chi può festeggiare immediatamente sono invece i fan degli Spandau Ballet, perché il frontman Tony Hadley sarà in concerto acustico sabato prossimo 29 agosto all’Arena Estiva del parco Mazzini di Salsomaggiore Terme (PR). Per lo show, uno dei pochissimi di un artista internazionale nel nostro paese quest’anno, i biglietti sono in prevendita sul sito ufficiale del Teatro Nuovo della città emiliana. Costano tra 23 e 34 euro più commissioni.