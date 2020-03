Le news di oggi: Bright Eyes, Paul Banks, Squid, Dirty Projectors, Sondre Lerche

L’immagine che vedete qui sopra è la copertina del nuovo singolo dei Bright Eyes, il loro primo inedito in 9 anni: ha un titolo in latino, ‘Persona Non Grata‘, e prelude a un nuovo album della band di Omaha, che lo ha confermato con una nota sui propri canali social. Conor Oberst e soci hanno confermato che uscirà nel 2020 ma senza precisare date.



E’ sempre legato alla Matador Records Paul Banks, anche per il nuovo side-project, i Muzz, band in condivisione con Matt Barrick dei Walkmen e Josh Kaufman dei Day Of The Dead. Anche in questo caso non c’è una data di pubblicazione per quello che sarà il loro album d’esordio, che pare molto probabile alla luce delle due canzoni già condivise: ‘Bad Feeling‘ di qualche giorno fa e ‘Broken Tambourine‘, primo singolo ufficiale con l’etichetta newyorkese reso di pubblico dominio oggi.



Nuova canzone anche per i promettentissimi Squid, rumorosa band di Brighton che ha recentemente firmato con Warp e che oggi ha diffuso il primo seguito all’accordo, il singolo ‘Sludge‘. Prodotto da Dan Carey, arriva dopo l’EP ‘Town Centre‘ dello scorso anno.



Un EP è ciò che i Dirty Projectors faranno uscire venerdì: si intitola ‘Windows Open‘ e conterrà quattro tracce, tra cui il recente singolo ‘Overlord‘ e la canzone condivisa in giornata, denominata ‘Search For Life‘. E’ la prima release con la nuova line-up per il collettivo guidato da David Longstreth, le cui parti vocali sono però in tutti i casi assegnate alla chitarrista e percussionista Maia Friedman.



Sondre Lerche ha invece pronto un intero nuovo LP: intitolato ‘Patience‘, uscirà il prossimo 5 giugno. Ispirato dalle maratone e dalla musica ambient, conterrà 12 tracce tra cui il primo estratto, un brano che si chiama ‘You Are Not Who I Thought I Was‘, a cui è associato un video diretto da Jon Danovic.



L’attuale emergenza sanitaria globale sta portando allo spostamento di diverse uscite di dischi, probabilmente per una questione promozionale e di relativi tour. Così, ‘Women in Music Pt. III‘ delle Haim passa dal 24 aprile all’estate (non si sa ancora quando), ‘Beyond The Pale‘ dei Jarv Is… è ritardato dal 1° maggio al 4 settembre, e la data di pubblicazione di ‘Inner Song‘ di Kelly Lee Owens viene aggiornata al 28 agosto.