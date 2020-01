Le news di oggi: Caroline Rose, Guided By Voices, Bleachers, Michael Stipe, Nirvana

Ci era piaciuto parecchio ‘Loner‘, l’album di Caroline Rose di un paio di anni fa, a cui nel 2020 verrà dato un seguito: ‘Superstar‘ uscirà il prossimo 6 marzo, sempre per New West, e sembra avere un tocco meno rock e più funky, oltre a presentare in copertina Caroline con i capelli tinti. Un esempio è il primo estratto, ‘Feel The Way I Want‘, il cui video è stato filmato con l’iPhone della stessa Rose.

Si è invece perso il conto degli LP dei Guided By Voices. Solo l’anno scorso ne sono usciti ben tre, e un altro arriverà il 20 febbraio attraverso l’etichetta personale della band. Si intitolerà ‘Surrender Your Poppy Field‘ e conterrà altre 15 canzoni, tra cui il singolo ‘Volcano‘, come di consueto un brano decisamente rumoroso.



Dopo il successo come co-autore e co-produttore dell’ultimo album di Lana Del Rey, ‘Norman Fucking Rockwell‘, Jack Antonoff ha deciso di concentrarsi sul suo progetto personale, i Bleachers. Come rivela egli stesso su Twitter, “farò uscire un album quest’anno“. Si tratterebbe del terzo LP con quel moniker, dopo ‘Strange Desire‘ del 2014 e ‘Gone Now‘ del 2017.

Sabato scorso era il sessantesimo compleanno dell’ex frontman dei REM, Micheal Stipe. Per celebrarlo, il cantautore americano ha diffuso il suo secondo singolo solista, intitolato ‘Drive To The Ocean‘. Anche in questo caso i proventi andranno in beneficenza, nello specifico a ‘Pathway To Paris‘, associazione che si propone di far rispettare a livello legale dai vari stati l’accordo di Parigi sul clima siglato nel 2015. Non è chiaro se il nuovo brano, insieme al precedente ‘Your Capricious Soul‘, faranno parte di un eventuale suo album solista. A giugno aveva dichiarato a La Repubblica di avere ben 18 nuove canzoni pronte, ma due mesi dopo ha smentito l’intenzione di raccoglierle in un disco.

Eroi di fine ’80 e primi ’90 erano anche i Nirvana, i cui membri ancora in vita (Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear) un paio di giorni fa si sono riuniti per una serata di gala a Los Angeles, dove hanno suonato cinque canzoni: ‘Lithium‘, ‘In Bloom‘, ‘Been A Son‘, ‘Heart-Shaped Box‘ e la cover di Bowie, già presente nel loro ‘Unplugged‘, ‘The Man Who Sold The World‘. A fungere da vocalist sono stati tre ospiti d’eccezione: St. Vincent, Beck e la figlia di Grohl, la 13enne Violet.