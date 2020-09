Le news di oggi: Cigarettes After Sex, Grace Jones, Pup, Youngblud, Health

Mancano ancora una decina di mesi, ma i fan dei Cigarettes After Sex potranno gioire dell’aggiunta di una seconda data italiana al tour dei propri beniamini. Greg Gonzalez e soci, oltre a venerdì 9 luglio 2021 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, suoneranno anche il giorno prima, giovedì 8, al Parco delle Caserme Rosse di Bologna. I biglietti per questo nuovo concerto saranno disponibili da mercoledì prossimo sul circuito Ticketone. Se dovessero costare come quelli della data romana, il loro prezzo in prevendita sarebbe di 43,93 euro.

A proposito di musica dal vivo, è una buona notizia la definitiva ufficializzazione dell’edizione 2021 del Todays Festival di Torino, che avrà luogo tra venerdì 27 e sabato 29 agosto del prossimo anno. Primo headliner confermato è Grace Jones, che già si sarebbe dovuta esibire quest’anno. Il suo concerto si terrà nella giornata di apertura della manifestazione, nell’area esterna dello Spazio 211, con biglietti in prevendita da martedì prossimo su Ticketone a 34,50 euro più commissioni.

Tornano a farsi sentire i PUP, che pubblicheranno un EP di sei tracce il prossimo 23 ottobre. ‘This Place Sucks Ass‘, titolo piuttosto esplicito e indicatore di canzoni “più frenetiche e folli“di quelle del recente LP ‘Morbid Stuff‘ (2019). Conterrà tre brani scritti proprio per quel disco ma che non erano entrati in scaletta (‘Nothing Changes‘, ‘Floodgates‘ e ‘Edmonton‘), oltre a una cover di ‘A.M. 180‘ dei Grandaddy, la già nota ‘Anaphylaxis‘ (pubblicata come singolo ad aprile) e il nuovo estratto ‘Rot‘.



Che Yungblud fosse un tipo fuori dagli schemi era a tutti già evidente, ma ci si mette egli stesso a ribadirlo intitolando ‘Weird‘ il suo secondo LP, che uscirà il 13 novembre per Interscope. Il titolare del moniker, all’anagrafe Dominic Richard Harrison, lo descrive come un mix di emo, new wave, metal e grunge e dice di essere stato ispirato da LCD Soundsystem, Joy Division e Cure. Primo singolo è un brano intitolato ‘God Save Me, But Don’t Drown Me Out‘.



Nuovo LP anche per gli sperimentalissimi Health, che il 16 ottobre via Loma Vista pubblicheranno ‘Disco4 :: Part I‘, album caratterizzato dalle collaborazioni già in atto per alcuni loro singoli usciti recentemente. I featuring di Full Of Hell, Soccer Mommy, Perturbator, JpegMafia, Xiu Xiu e Soft Moon faranno tutti parte della scaletta di 12 tracce, da cui è tratto anche il nuovo singolo ‘Cyberpunk 2.0.2.0‘.