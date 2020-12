Le news di oggi: Cigarettes After Sex, Kelly Lee Owens, Greta Van Fleet, Quarter-Life Crisis, Mystery Jets

Diventano tre le date italiane dei Cigarettes After Sex: oltre ai concerti già confermati di Bologna (giovedì 8/7) e Roma (venerdì 9/7), si aggiunge quello di sabato 10 luglio alla Banchina San Domenico di Molfetta (BA), all’interno del Luce Music Festival. 30 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti, in prevendita da oggi sul circuito Ticketone.

Live-set nel nostro paese anche per Kelly Lee Owens, che si esibirà giovedì 11 novembre ai Magazzini Generali di Milano. La producer e songwriter gallese presenterà dal vivo i brani del suo ultimo LP, ‘Inner Song‘, uscito lo scorso mese di agosto. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 23 euro diritti e commissioni inclusi.

Si intitolerà ‘The Battle At Garden’s Gate‘ il nuovo album dei Greta Van Fleet. Prodotto dall’onnipresente Greg Kurstin, uscirà il 16 aprile 2021 per Lava/Republic Records. La band hard-rock americana lo descrive come rappresentante una crescita, professionale e personale, di tutti i componenti del gruppo. Ad anticiparlo è giunto oggi il singolo ‘Age Of Machine‘.



È invece già uscito (proprio oggi) il primo EP del nuovo side-project del producer canadese Ryan Hemsworth: si chiama Quarter-Life Crisis ed è dichiaratamente ispirato dall’alt-rock dei ’90/’00, con Cardigans, Grandaddy, Bright Eyes e Sparklehorse come esplicitati riferimenti. Per dare forma a composizioni per lui inusuali, Hemsworth ha convocato un paio di cantautrici a noi molto care come Hands Habit e Frances Quinlan degli Hop Along: “Uscire dalla mia comfort zone e far immergere altri in quel processo mi ha sempre condotto a qualcosa di unico“, spiega.

C’è invece, a sorpresa, un intero album di cover per i Mystery Jets: ‘Home Protests‘, anch’esso pubblicato oggi, contiene nove rifacimenti di canzoni di (tra gli altri) Joni Mitchell, Peter Gabriel, Randy Newman, Robert Wyatt e Willy Mason. Caratteristica comune dei brani prescelti, sostiene la band inglese in una nota, è “affrontare temi sempre attuali, dalla discriminazione al diritto alla casa, dal capitalismo consumistico alla distruzione dell’ambiente“.