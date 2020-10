Le news di oggi: Cloud Nothings, Smith & Burrows, Sun June, Jane Weaver, Sharon Van Etten

È a suo modo una vera e propria reunion quella tra i Cloud Nothings e Steve Albini: il celeberrimo produttore di Chicago è infatti colui che si è posizionato al desk per il nuovo album della band capitanata da Dylan Baldi. Il disco, intitolato ‘The Shadow I Remember‘, uscirà il 26 febbraio 2021 per Carpark Records. Nove anni dopo, dunque, la prima collaborazione comune, sfociata in ‘Attack On Memory‘ del 2012, probabilmente l’album migliore in assoluto del quartetto di Cleveland. Il nuovo LP sarà l’ottavo della carriera per i Cloud Nothings, seguito di quel ‘The Black Hole Understands‘ finalizzato durante il lockdown e uscito a luglio unicamente su Bandcamp. È anticipato dal singolo ‘Am I Something‘.



‘Only Smith & Burrows Is Good Enough‘ è il combattivo titolo del nuovo album congiunto di Tom Smith degli Editors con l’ex batterista dei Razorlight Andy Burrows, che insieme si fanno chiamare Smith & Burrows. I dettagli del disco sono tutti stati ufficializzati oggi, data di pubblicazione inclusa: sarà la PIAS a diffondere l’opera a partire dal 5 febbraio 2021. Anche in questo caso sono oltre nove gli anni che separano questo sophomore dal primo LP del duo, ‘Funny Looking Angels‘ del 2011. Non secondario il fatto che quel debutto fosse sostanzialmente un disco natalizio, mentre a questo giro si tratta di un album nel vero senso del termine. Registrato a Nashville con Jacquire King (Tom Waits, Kings Of Leon, Norah Jones), contiene la già nota ‘All The Best Moves‘ e il nuovo singolo ‘Old TV Shows‘.



Tempo di sophomore pure per i promettenti Sun June, autori nel 2018 del graziosissimo ‘Years‘ e ora in vista del seguito, anch’esso in uscita il prossimo 5 febbraio. ‘Somewhere‘ conterrà anche un brano curiosamente intitolato ‘Karen O‘, decisamente più chilly di quanto suggerirebbe il personaggio di riferimento. È il secondo estratto dal nuovo LP della band texana, e segue di qualche settimana l’altro singolo ‘Singing‘.



Anche per Jane Weaver ci sarà un disco nel 2021: ‘Flock‘, suo ottavo LP in carriera, arriverà il 5 marzo via Fire Records. È la stessa cantautrice inglese a definire il suo nuovo lavoro “pop music for post-new-normal times“, ed il singolo ‘The Revolution Of Super Visions‘ è decisamente in linea con la descrizione.

Non smette più di pubblicare inediti Sharon Van Etten: siamo già al quarto nel 2020, sebbene non sia imminente nessun suo nuovo album. Fanno infatti tutti parte di diversi progetti: ‘Let Go‘, diffuso oggi, è ad esempio il brano portante di un documentario a cura del produttore italo-americano Giorgio Angelini intitolato ‘Feels Good Man‘. Il film narra delle vicissitudini di Pepe The Frog, originariamente un personaggio di fumetti e cartoni animati per bambini, a un certo punto ‘adottato’ come meme dall’estrema destra americana, e quindi divenuto simbolo di libertà nelle proteste di Hong Kong del 2019.