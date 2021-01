Le news di oggi: Coral, Chills, Chad VanGaalen, Juliana Hatfield, Billie Marten

Ritorno in grande stile da parte dei Coral: ‘Coral Island‘, il loro nuovo album in uscita il 30 aprile, sarà addirittura doppio. Si tratta di un concept sulla vita sull’isola menzionata nel titolo, la cui prima metà descrive la stagione estiva e la seconda quella invernale. Il primo singolo, la ritmicamente vintage ‘Faceless Angel‘, fa parte del 50% più ‘solare’ dell’opera.



Ci aveva già pensato qualche settimana fa il singolo ‘You’re Immortal‘ a far intendere che dalle parte dei Chills qualcosa stava bollendo in pentola. Oggi se ne è avuta la certezza: il loro nuovo LP, ‘Scatterbrain‘, arriverà il 14 maggio via Fire Records. Ulteriore anticipazione di quello che sarà il sesto album della band neozelandese è il nuovo estratto ‘Monolith‘.



‘World’s Most Stressed Out Gardener‘ è il titolo del nuovo LP di Chad VanGaalen. Verrà pubblicato congiuntamente da Flemish Eye e Sub Pop il prossimo 19 marzo. Il settimo album in carriera del cantautore canadese è composto da 13 tracce, tra cui figura il singolo ‘Samurai Sword‘, un folk-pop piuttosto sghembo ma allegro accompagnato da un divertente video di animazione.

È stato registrato perlopiù a casa durante la pandemia il nuovo LP di Juliana Hatfield. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, però, si tratta di un disco piuttosto allegro, “una reazione a quanto molta gente è stata afflitta negativamente negli ultimi quattro anni“. ‘Blood‘, questo il titolo, uscirà il 14 maggio prossimo; è preceduto da ‘Mouthful Of Blood‘, il primo estratto condiviso oggi, esemplificativo del mood divertito dell’opera.



Si chiamerà ‘Flora Fauna‘ il terzo album di Billie Marten. Verrà pubblicato il 21 maggio da Fiction, dopo essere stato inciso negli scorsi mesi a Londra insieme a Rich Cooper. Secondo la press-release, il disco è ispirato da “Can, Broadcast, Arthur Russell e Fiona Apple“, ma “sempre costruito sul folk minimalista per cui è diventata celebre“. Il primo singolo, che si intitola ‘Garden Of Eden‘, “è una canzone di crescita e di sfida, per evolvere come individui in una società sempre più soffocante e vacua“.