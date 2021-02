Le news di oggi: Daft Punk, Alice Phoebe Lou, Low Roar, Mission, Guided By Voices

Non può non essere dedicata ai Daft Punk la foto di copertina di oggi, dopo che il seminale duo francese questo pomeriggio ha annunciato il proprio scioglimento. Certamente fondamentali nella storia della musica elettronica, ma in parte anche di quella pop-rock degli ultimi 28 anni. Tanto è durata una carriera che ha prodotto soltanto quattro album ma tutti, a loro modo, pietre miliari: dalla house pesa di ‘Homework‘ (1997) alla rivisitazione della disco-music di ‘Discovery‘ (2001), passando per il rock sui generis di ‘Human After All‘ (2005) e arrivando al funk suonato di ‘Random Access Memory‘ (2013). Il commiato finale è giunto a modo loro, con un video di 8 minuti intitolato ‘Epilogue‘. È tratto dal loro film del 2006, ‘Electroma‘, nel cui finale uno dei due robot si fa saltare in aria. Inequivocabile l’epitaffio che compare a fine clip: “1993-2021“.



Sono stati entrambi rinviati i concerti italiani di Alice Phoebe Lou: quello previsto originariamente il 23 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (MI) è stato posticipato a giovedì 4 novembre 2021 (biglietti in prevendita su Dice a 18 euro + d.p.), mentre quello del 25/5 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD) verrà recuperato nel 2022. Confermato per il 19 marzo, invece, il nuovo LP della cantautrice sudafricana, ‘Glow‘, di cui tre giorni fa è stato rivelato un nuovo estratto, un brano denominato ‘Dirty Mouth‘.



Rimandato al prossimo anno anche il mini-tour di Low Roar, che si doveva tenere nel nostro paese questa primavera. Il cantautore americano si esibirà pertanto martedì 15 marzo 2022 al Capitol di Pordenone, mercoledì 16 al Monk di Roma, giovedì 17 al Freakout di Bologna e venerdì 18 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

Altri rinvii al 2022 per tre band agée: i Mission saranno al Legend di Milano martedì 15 marzo (biglietti 25 euro + d.p.), i Clannad si esibiranno al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO) martedì 17 maggio (biglietti da 25 a 40 euro + d.p.), mentre i Queen con Adam Lambert suoneranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) lunedì 11 luglio (biglietti da 70 a 95 euro + d.p.).

Ennesimo album da parte dei Guided By Voices, il quinto da inizio 2020 a oggi se si conta anche quello uscito a gennaio con lo pseudonimo Cub Scout Bowling Pins. Il 30 aprile arriverà invece ‘Earth Man Blues‘, composto da versioni demo riesumate dal leader del gruppo Robert Pollard durante il lockdown. “Mi spiaceva averle scartate” dice lui, e in effetti si può letteralmente affermare che negli ultimi tempi il buon Bob non abbia proprio buttato via nulla. Tra le canzoni recuperate c’è anche quello che è il primo estratto del nuovo LP, un brano intitolato ‘Free Agents‘.