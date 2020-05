Le news di oggi: Darkstar, Groove Armada, Braids, Thom Yorke, Arcade Fire

E’ stata ufficializzata oggi la data di uscita del nuovo album dei Darkstar. Si intitolerà ‘Civic Jams‘ e conterrà sia il nuovo singolo ‘Jam‘ che il precedente ‘Wolf‘, altri due esempi del loro pop elettronico decisamente colto. Faranno parte di una scaletta di 9 tracce che verrà pubblicata il 19 giugno da Warp Records.





Sempre in tema di elettronica che flirta con l’indie-pop, c’è nuova musica anche da parte dei Groove Armada: si tratta di un singolo intitolato ‘Get Out On The Dancefloor‘ che anticiperà il loro nuovo album previsto per dopo l’estate. Si tratterà del primo del duo inglese in 10 anni, ovvero da ‘Black Light‘ del 2010. Nel nuovo brano si occupa dei vocals Nick Littlemore, loro consueto collaboratore e 50% degli Empire Of The Sun.



Electro-pop, anche se meno sincopato, lo fanno anche i Braids, che dovevano fare uscire il loro nuovo LP la settimana scorsa, ma causa lockdown lo hanno spostato al 19 giugno. ‘Shadow Offering‘ conterrà anche il nuovo singolo ‘Just Let Me‘, quarto estratto dopo ‘Eclipse (Ashley)‘, ‘Young Buck‘ e ‘Snow Angel‘.



Canzone nuova anche per Thom Yorke, che in quarantena ha evidentemente visto crescere barba e capelli ma che non se n’è stato con le mani in mano. Così, ha completato ‘Plasticine Figures‘, una canzone che aveva iniziato a scrivere tempo fa, e che ieri ha eseguito da casa sua all’interno del ‘Tonight Show‘ di Jimmy Fallon.



Quarantena che, come era già stato anticipato dallo stesso Win Butler, ha permesso agli Arcade Fire di aumentare l’intensità del lavoro sul loro nuovo album. Ieri, in una storia di Instagram registrata dalla fanzine Arcade Fire Tube, Win ha fatto ascoltare spezzoni di registrazioni di una canzone inedita, pubblicandone porzioni di testo: “You speak your mind, don’t care who it offends/With you, I never have to pretend” e “Infinite line of overbearing boyfriends/Time to jump the turnstile, take me to my true friends“.