Le news di oggi: Daughter, Kevin Morby, Royal Republic, Perfume Genius, Magnetic Fields, No Age, Throwing Muses

Ci saranno anche i Daughter quest’anno al Todays Festival di Torino. Si esibiranno sabato 29 agosto nell’area esterna allo Spazio 211, quando probabilmente sarà già uscito il loro nuovo album, previsto più avanti nel 2020, che diventerebbe il loro terzo in carriera. Per assistere a quello che sarà il loro unico concerto italiano, i biglietti costano 30 euro più diritti e commissioni di prevendita e sono già disponibili sul circuito Ticketone.

Data unica anche per Kevin Morby: sarà lunedì 13 luglio al Parco della Musica di Padova. I biglietti early bird per l’esibizione live del cantautore americano sono già in vendita su Diyticket a 15 euro più diritti e commissioni, che saliranno a 17 euro a prezzo pieno.

Anche i Royal Republic torneranno in Italia a luglio. La rockband svedese sarà venerdì 10 al Rock Im Ring di Collalbo (BZ) e quasi due settimane dopo, giovedì 23, al Blues Festival di Pordenone. Noto per ora soltanto il prezzo d’ingresso per la data altoatesina: 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Uscirà il 15 maggio per Matador Records l’atteso nuovo LP di Perfume Genius. Quello che sarà il quinto album della carriera del musicista americano è descritto dallo stesso Mike Hadreas “più aperto, più libero e spiritualmente selvaggio“, e difatti il primo singolo, ‘Describe‘, è insolitamente (per lui) rumoroso. Nel relativo video compare la compagnia di ballo YC, con cui Hadreas collabora da tempo.



Importante anche l’annuncio di un nuovo lavoro per i Magnetic Fields di Stephin Merritt. Questa volta l’estroso cantautore di Boston si è inventato ‘Quickies‘, raccolta di canzoni tassativamente più brevi di tre minuti che impiegano solamente uno strumento alla volta. Uscirà anch’esso il 15 maggio, in questo caso via Nonesuch. Vista la breve durata, Merritt ha potuto riempire i solchi del suo nuovo LP con ben 28 tracce, tra cui c’è il singolo ‘The Day The Politicians Die‘.



Ben più saturo lo spettro sonoro dei No Age, che ieri hanno diffuso un singolo molto efficace, ‘Turned To String‘, preludio al loro nuovo album che si chiamerà ‘Goons Be Gone‘. Arriverà il 5 giugno su Drag City, e secondo la press-release è “caratterizzato da vari strati di chitarra“. Non una novità, dunque, per Randy Randall e Dean Spunt.



Mancava dal 2013 un album di inediti dei Throwing Muses. L’attesa terminerà il 22 maggio, quando Fire Records pubblicherà ‘Sun Racket‘, decimo LP per la band fondata da Kristin Hersh, che per la nota stampa dovrebbe contenere il “suono distintivo” dello storico trio alt-rock americano. Il primo singolo è coerente con la descrizione, e si intitola ‘Dark Blue‘.