Le news di oggi: Destroyer, John Butler, Dead South, Romy Madley Croft, Psychedelic Furs

Se non ci fosse stati tutto quello che c’è stato negli ultimi mesi, questa sera Destroyer avrebbe dovuto suonare all’Ohibò di Milano. Per fortuna almeno questo concerto verrà recuperato, anche se tra poco meno di un anno, mercoledì 17 febbraio 2021. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data, chi invece volesse il rimborso può scrivere una mail all’indirizzo [email protected]. Per tutti gli altri continua la prevendita su Dice a prezzo invariato, 17,25 euro.

Si modifica anche il tour italiano di John Butler, che doveva suonare questo mese a Brescia e Trieste. L’appuntamento è anche in questo caso rimandato al 2021: mercoledì 7 aprile al Teatro Diego Fabbri di Forlì, giovedì 8 al Politeama Genovese di Genova, venerdì 9 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 10 al Gran Teatro Morato di Brescia. Per quest’ultimo concerto i biglietti già acquistati rimangono validi, la data friulana è invece definitivamente cancellata. Gli ingressi, al netto di diritti e commissioni, costano tra 20 e 40 euro a seconda di location e postazione, con prevendite attive a breve su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

Raddoppia invece l’appuntamento con il bluegrass dei Dead South. Il concerto previsto per il 16 maggio al Serraglio di Milano è rimandato a sabato 17 aprile 2021 sempre nel capoluogo lombardo ma all’Alcatraz, ad esso se ne aggiunge un altro, domenica 18, all’Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone a 18 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Con un breve home-concert su Instagram (incorporato qui sotto) Romy Madley Croft, co-frontwoman degli XX, ha annunciato l’esistenza di un suo album (d’esordio) solista. Non c’è ancora un titolo o una data di uscita, ma solo qualche indizio (“non sarà propriamente guitar-music, ma sarà allegro e divertente“) e un brano, ‘Weightless‘, che dovrebbe farvi parte. Nel 2020 dovrebbe peraltro uscire anche il nuovo LP degli stessi XX, e qualcosa bolle in pentola pure da parte di Jamie Smith, che pochi giorni fa ha condiviso un nuovo singolo intitolato ‘Idontknow‘.

L’atteso (sin dal 1991) nuovo album dei Psychedelic Furs, ‘Made Of Rain‘, è stato posticipato dal 1° maggio al 31 luglio. La storica band new wave londinese ha indorato la pillola rivelandone un terzo estratto, che giunge dopo ‘Don’t Believe‘ e ‘You’ll Be Mine‘, e che si intitola ‘No-One‘.