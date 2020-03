Le news di oggi: DIIV, Metronomy, Refused, Killers, Protomartyr, Steven Wilson

Non sono più potuti venire a Milano i DIIV, ma torneranno in Italia a fine agosto per una data al Todays Festival di Torino. Zachary Cole Smith e soci si esibiranno nell’area esterna dello Spazio 211 sabato 29 agosto, nella stessa serata in cui suoneranno i Daughter. Il prezzo dei biglietti è invariato, 30 euro più diritti e commissioni di prevendita, che è già attiva sul circuito Ticketone. 100 euro + d.p., invece, l’abbonamento alle tre giornate della manifestazione.

Anche i Metronomy hanno dovuto cancellare il loro concerto italiano previsto per marzo, ma l’appuntamento è solo rinviato. Esattamente a giovedì 24 settembre, quando suoneranno all’Alcatraz di Milano. I biglietti precedentemente acquistati rimangono pertanto validi, per chi invece li dovesse ancora comprare il prezzo è di 25 euro più diritti e commissioni, con prevendite attive su Ticketmaster e Ticketone.

Ci saranno anche i Refused nel cast del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN). La storica band hardcore svedese si aggiunge alla line-up in cui erano già presenti, tra gli altri, Bad Religion e Sum 41, insieme a Bouncing Souls, No Fun At All e Dune Rats. Gli abbonamenti del festival, che avrà luogo tra sabato 15 e lunedì 17 agosto, costano 125 euro più commissioni e sono in prevendita sia su Mailticket che su Vivaticket. L’esatta divisione per le singole giornate deve essere ancora comunicata.

Sono giunti i dettagli del nuovo album dei Killers, che come preannunciato si intitolerà ‘Imploding The Mirage‘ e che uscirà il 29 maggio per Island. Sembra essere un disco di svolta per la band di Las Vegas, con una piena adesione alle proprie radici indie: a produrlo è infatti Jonathan Rado dei Foxygen insieme a Shawn Everett (già con Alabama Shakes, Kacey Musgraves, War on Drugs e Julian Casablancas). Di spessore anche le collaborazioni: Weyes Blood, Adam Granduciel dei War On Drugs, K.D. Lang, Blake Mills e Lucius. Brandon Flowers e soci hanno diffuso oggi anche il primo singolo che si chiama ‘Caution’, in verità non molto dissimile da quelli passati.



Il 29 maggio è anche la data di uscita del nuovo album dei Protomartyr. Il disco, che si intitolerà ‘Ultimate Success Today‘, è co-prodotto dal gruppo di Detroit insieme a David Tolomei, e vede la collaborazione vocale di Half Waif. Tema portante del disco è la decadenza morale del mondo contemporaneo, e non era ancora comparso il Coronavirus. Primo singolo è un brano intitolato ‘Processed By The Boys‘.



Nuovo LP anche per l’ex Porcupine Tree Steven Wilson, che il 12 giugno pubblicherà ‘The Future Bites‘, suo sesto album solista in carriera. Co-prodotto con David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything), è un concept sulle “dipendenze del XXI secolo“, in particolare “una ricerca su come il cervello umano si è evoluto nell’era di Internet“: il primo singolo, ad esempio, si intitola ‘Personal Shopper‘ (e dura una decina di minuti). Farà parte di una scaletta di 9 tracce che verrà presumibilmente suonata nell’unica data italiana in programma il 23 settembre al Forum di Assago (MI).