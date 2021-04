Le news di oggi: Django Django, Wolf Alice, Sports Team, Midwife, Ellis

Arriveranno in Italia prima del previsto i Django Django. Sempre che l’emergenza sanitaria lo possa permettere, sarà necessario attendere ‘appena’ sette mesi per la loro unica data in Italia: David Maclean e soci si esibiranno, infatti, martedì 16 novembre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno in prevendita a breve su Dice al prezzo di 25,50 euro, diritti e commissioni inclusi. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del loro ultimo LP, ‘Glowing In The Dark‘, uscito a febbraio.

Chi invece deve ancora pubblicare il nuovo album sono i Wolf Alice: ‘Blue Weekend‘ arriverà l’11 giugno via Dirty Hit. Del disco è stato rivelato oggi il secondo estratto, un brano con chitarroni di una volta che si intitola ‘Smile‘, decisamente differente dal precedente, meno rumoroso singolo ‘The Last Man On Earth‘.



L’LP di debutto degli Sports Team, ‘Deep Down Happy‘, era uscito a giugno 2020 dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia. La band inglese aveva nel frattempo rivelato di essersi portata avanti con la composizione del successore, di cui potrebbe fare parte la canzone che si appresta a condividere oggi: ‘Happy (God’s Own Country)‘ sarà disponibile all’ascolto dalle 19:30 su YouTube. Stereogum, che l’ha già ascoltata, la definisce “una versione più allegra dei Fall” e “come dei Parquet Courts con l’accento inglese“.



Nuovo album che è certo da parte di Midwife: ‘Luminol‘ verrà pubblicato il 16 luglio da una label chiamata The Flenser. Registrato nella sua nuova dimora di San Miguel (New Mexico) dalla shoegazer Madeline Johnston (la musicista che si cela sotto il moniker di cui sopra), conterrà sei tracce a cui hanno collaborato, tra gli altri, i DIIV al completo e Dan Barrett degli Have A Nice Life. Tra di esse vi è anche il primo estratto, ‘Christina’s World‘.



È un EP di quattro tracce quello che invece ha pronto Ellis, e che farà uscire il prossimo 25 giugno. ‘Nothing Is Sacred Anymore‘ è stato scritto durante i primi lockdown, “quando tutto sembrava crollare sotto i miei piedi. Queste canzoni mi hanno permesso di mantenere il controllo“, racconta la cantautrice canadese, alla cui nuova uscita hanno collaborato Charlie Spencer dei Dizzy e Brandon Williams alias Chastity. Ad anticipare l’opera il singolo ‘Hospital‘, primo inedito dai tempi dell’LP d’esordio, ‘Born Again‘, dello scorso anno.