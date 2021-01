Le news di oggi: Do Nothing, Teenage Fanclub, Closer, Nervous Dater, Slow Readers Club

Quella che vedete qui sopra è la copertina della nuova uscita dei Do Nothing, che non sarà l’agognato album d’esordio ma un altro EP. ‘Glueland‘ arriverà il 12 marzo e conterrà, oltre alla title-track diffusa qualche settimana fa, anche il nuovo estratto ‘Uber Alles‘ e altri tre inediti. Così il frontman Chris Bailey descrive (a suo modo) il nuovo materiale: “Rappresenta l’inevitabile sensazione di essere gettati su un grande mucchio di rifiuti e di sguazzarci dentro come una specie di tricheco polveroso (…) Musicalmente ha un approccio più deciso e meno grezzo rispetto ad alcune delle nostre cose precedenti.”



Bisognerà attendere altre otto settimane per il nuovo album dei Teenage Fanclub: ‘Endless Arcade‘ uscirà il 30 aprile e non più il 5 marzo per “circostanze fuori dal nostro controllo“. Anche il mini-tour di presentazione del disco subisce un rinvio, con cinque date a settembre 2021 e tutte le altre ad aprile/maggio 2022. Nessuna, almeno per il momento, in Italia. Come consolazione la band scozzese ha condiviso un nuovo singolo, secondo estratto da quello che sarà il proprio decimo LP in carriera: ‘I’m More Inclined‘ segue la già nota ‘Home‘.



Tornano con il loro sophomore gli interessanti Closer: la band post-hardcore di Philadelphia pubblicherà ‘Within One Stem‘ il prossimo 12 marzo. Conterrà sette tracce tra cui ‘Angry Flood‘, primo estratto diffuso oggi.



Pochi di voi conosceranno i Nervous Dater, ma è necessario un rapido aggiornamento giacché proprio oggi la rumorosa band di Brooklyn ha annunciato il suo secondo LP. ‘Call In The Mess‘ uscirà il 26 febbraio per Counter Intuitive Records; dieci le canzoni che ne comporranno la scaletta, tra cui il singolo ‘Middle Child‘.



È stato rimandato a giovedì 28 ottobre il concerto italiano degli Slow Readers Club, originariamente previsto per il 24 aprile. Invariata la location, il Biko di Milano, e l’opening act, gli October Drift. I biglietti, disponibili sul circuito Ticketone, sono sempre in prevendita a 10 euro più diritti e commissioni.