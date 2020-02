Le news di oggi: Ed O’Brien, Califone, Pottery, Sufjan Stevens, Ben Harper

Uscirà il 17 aprile il tanto anticipato album di debutto del chitarrista dei Radiohead Ed O’Brien, accreditato al moniker formato dalle sue iniziali, EOB, e intitolato ‘Earth‘. Con lui ha collaborato un cast di assoluto rilievo: i produttori Flood, Catherine Marks, Alan Moulder e Adam ‘Cecil’ Bartlett, i musicisti Nathan East, Omar Hakim, Glenn Kotche e David Okumu e le voci di Laura Marling e di Adrian Utley dei Portishead. “Volevo realizzare un album caldo, colorato e dal cuore grande“, afferma lo stesso musicista inglese, che ha diffuso oggi il secondo estratto, un brano intitolato ‘Shangri-La‘, che segue di qualche settimana il precedente ‘Brasil‘.



Tra due settimane i Califone interromperanno un silenzio durato 7 anni: uscirà infatti il 21 febbraio via Jealous Butcher Records ‘Echo Mine‘, il loro nuovo album. Il frontman Tim Rutili lo ha paragonato al loro disco del 2001, ‘Roomsound‘: “Come allora, eravamo noi tre in studio al massimo della creatività, con altri musicisti a fare le cose che a noi non riuscivano.” Tra i brani sinora resi noti spicca ‘Snow Angel V2‘, se non altro per il video che lo accompagna.



Ieri dicevamo dei loro due concerti italiani in programma a maggio (venerdì 29 all’Ohibò di Milano e sabato 30 alla Limonaia di Fucecchio), ma a proposito dei Pottery c’è da aggiungere l’ufficialità del loro LP di debutto: ‘Welcome To Bobby’s Motel‘ uscirà il 10 aprile per Partisan Records. Prodotto da Jonathan Schenke (Parquet Courts, Snail Mail), conterrà 11 tracce, tra cui il singolo ‘Texas Drums Pt. I & II‘.



“Un omaggio alla bellezza e alla profondità del suono analogico e al modo in cui può evocare emozioni profondamente sentite“: così Sufjan Stevens descrive ‘Aporia‘, album che uscirà il 27 marzo per Ashtmatic Kitty. E’ scritto e composto a quattro mani insieme al nonno, Lowell Brams, che Sufjan considera un vero e proprio mentore e a cui è molto affezionato (tanto da averlo citato nel titolo di uno dei suoi dischi migliori, ‘Carrie & Lowell‘). Molte le collaborazioni: James McAlister dei National, Thomas Bartlett aka Doveman, Steve Moore dei Sunn O))), D.M. Stith, Nick Berry (Dots Will Echo), John Ringhofer (Half-Handed Cloud), Yuuki Matthews (Shins) e Cat Martino. Ben 21 le tracce in scaletta, tra cui la strumentale ‘The Unlimited‘, primo estratto dal disco.



Si aggiunge una data al tour estivo di Ben Harper And The Innocent Criminals: martedì 4 agosto saranno alla Rocca Malatestiana di Cesena per la rassegna ‘Acieloaperto’. I biglietti, disponibili da oggi su Ticketone e Ticketmaster, costano 48 euro più diritti e commissioni di prevendita.