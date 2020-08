Le news di oggi: Eels, Andy Bell, Mountain Goats, Goodbye Party…

Oggi lunga carrellata di canzoni rese di pubblico dominio negli ultimi giorni. Cominciamo dalla pubblicazione più sorprendente, un nuovo singolo degli Eels intitolato ‘Baby Let’s Make It Real‘, di cui il simpatico bebè che fuma che potete vedere qui sopra è la copertina. Non si sa ancora, al momento, se il questa ballata agrodolce può essere l’anticipazione di un nuovo album di Mark ‘E’ Everett, la cui ultima uscita in tal senso è stata ‘The Deconstruction‘ di due anni fa.



È certo invece l’LP di debutto solista di Andy Bell. Il chitarrista dei Ride nonché ex bassista degli Oasis pubblicherà ‘The View From Halfway Down‘ il 9 ottobre per Sonic Cathedral. Tra l’altro il disco, a cui Bell aveva iniziato a lavorare nel 2016 ispirato dalla scomparsa di David Bowie, vede la collaborazione di Gem Archer, altro ex sottoposto dei Gallagher. Il primo singolo è un brano che potrebbe posizionarsi a metà tra le discografie delle due precedenti band di Andy, un ottimo pezzo intitolato ‘Love Comes In Waves‘.



Dopo l’estemporaneo album da lockdown ‘Songs For Pierre Chuvin‘ i Mountain Goats sono tornati in studio per dare un vero e proprio seguito a ‘In League With Dragons‘ dello scorso anno. Il 19° album della carriera della band capitanata da John Darnielle si chiamerà ‘Getting Into Knives‘ e uscirà il 23 ottobre per Merge Records. A precederlo un singolo denominato ‘As Many Candles As Possible‘ in cui suona Charles Hodges, l’organista di Al Green.



Dopo il rinvio causa lockdown, si avvicina sempre più la data di pubblicazione del ritorno delle Throwing Muses di Kristin Hersh: ‘Sun Racket‘ arriverà tra meno di un mese, il prossimo 4 settembre via Fire Records. Conterrà anche il nuovo estratto ‘Frosting‘, terzo dopo ‘Dark Blue‘ e ‘Bo Diddley Bridge‘.



Anche del terzo lavoro dei Sylvan Esso si sa quasi tutto, ad esempio che si chiamerà ‘Free Love‘ e che verrà pubblicato il 25 settembre da Loma Vista. Sino ad oggi, però, non si conosceva ‘Rooftop Dancing‘, nuovo singolo (non poi così dance) che segue l’altro estratto ‘Ferris Wheel‘.

Uscirà il 9 ottobre via Double Double Whammy ‘Beautiful Motors‘, nuovo LP dei Goodbye Party di Michael Cantor. Il musicista di Philadelphia lo ha annunciato oggi, diffondendo contestualmente il singolo ‘Unlucky Stars‘, una bella ventata di power-pop.



Chi da ben 5 anni stava aspettando il terzo album dei TRAAMS verrà accontentato a breve, almeno a giudicare dal lunghissimo (9’40”) nuovo singolo ‘The Greyhound‘ condiviso oggi. L’ufficialità del seguito di ‘Modern Dancing‘ (ultimo LP del trio alt-rock inglese) non c’è ancora, ma sembra molto probabile.



Molto atteso è anche ‘Moveys‘, debutto sulla lunga distanza per gli Slow Pulp da Madison (Wisconsin) che uscirà il 9 ottobre per Winspear. Oggi ne è stato diffuso un brano, tra shoegaze e dream-pop, intitolato ‘Idaho‘.



‘I’m Sorry‘ è invece il titolo del mellifluo nuovo singolo degli Hovvdy. Farà parte del nuovo LP del duo texano ancora senza titolo né data di uscita. La canzone segue un’altra traccia, ‘Runner‘, anch’essa prodotto da Andrew Sarlo (Bon Iver, Big Thief).