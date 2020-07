Le news di oggi: Efterklang, Deftones, The 1975, Placebo, Tash Sultana

Chi ha voglia di concerti e non riesce ad aspettare il 2021, può concretamente prendere in considerazione l’ipotesi Sexto ‘Nplugged. Oltre all’esibizione live di Low Roar (7/8), la rassegna friulana ha annunciato oggi un altro nome illustre per l’aggiornamento dell’edizione 2020: gli Efterklang si esibiranno in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) tra meno di un mese, domenica 9 agosto. 20 euro più diritti e commissioni è il prezzo dei biglietti, le cui prevendite sono attive sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Nuova di zecca anche la data unica italiana dei Deftones. Chino Moreno e soci saranno martedì 22 giugno 2021 al Sequoie Music Park di Bologna, presso il parco delle Caserme Rosse. Il concerto dovrebbe giungere a qualche mese di distanza dal nuovo album della band californiana, che potrebbe uscire entro fine anno. I biglietti già disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e Boxerticket al prezzo di 34 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Ulteriore rinvio per il concerto dei 1975 al Fabrique di Milano. Prima era stata la finalizzazione del disco nuovo, ora le disposizioni per la sicurezza sanitaria, sta di fatto che Matt Healy e soci arriveranno nel capoluogo lombardo venerdì 26 febbraio 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi, sono comunque in prevendita su Ticketmaster e Ticketone ingressi a 37 euro più diritti e commissioni.

Riprogrammato anche il live-show che i Placebo dovevano tenere domani in piazza Sordello a Mantova. Per vedere Brian Molko e compagni bisognerà attendere sino a martedì 29 giugno 2021. I biglietti torneranno a breve in prevendita su Ticketmaster e Ticketone, con tre fasce di prezzo a seconda della postazione scelta: 65 (tribuna numerata), 55 (pit gold in piedi) e 45 (parterre in piedi) euro più diritti e commissioni. I tagliandi già acquistati, ovviamente, mantengono validità.

Non si terrà nel 2020 neanche il concerto che Tash Sultana doveva tenere al Magnolia di Segrate (MI) con tanto di band al seguito. Dal 9 settembre di quest’anno lo show è stato rinviato a venerdì 3 settembre 2021. Invariato il prezzo dei biglietti (reperibili su Ticketmaster e Ticktone), 35 euro più diritti e commissioni di prevendita. Gli ingressi già acquistati rimangono validi.