Le news di oggi: Einsturzende Neubauten, White Buffalo, Paul McCartney, Everything Everything, Cleopatrick

Nuovo rinvio per il tour europeo degli Einstürzende Neubauten, questa volta di un anno. La seminale band tedesca sarà dunque nel nostro paese a maggio 2022, con gli appuntamenti che diventano quattro: mercoledì 25 al Teatro Colosseo di Torino (nuova data), giovedì 26 all’Alcatraz di Milano, venerdì 27 all’Auditorium Manzoni di Bologna e domenica 29 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti già acquistati restano validi, ma rimangono anche in prevendita su Ticketone e, al netto di diritti e commissioni, costano da 25 a 45 euro per la data romana, 30 euro (posto unico) per quella milanese e da 20 a 45 euro per quella emiliana.

Anche l’unica data italiana di White Buffalo subisce un ulteriore rinvio: il cantautore originario dell’Oregon sarà all’Alcatraz di Milano lunedì 2 maggio 2022, con L.A. Edwards in apertura. Anche in questo caso i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi; sono altresì disponibili sui circuiti Ticketone e Mailticket al costo di 25 euro più diritti e commissioni di prevendita (30 euro il prezzo d’ingresso in cassa la sera dello show).

Non contento del successo del suo ultimo album, ‘McCartney III‘, Paul McCartney ne ha preparato una versione alternativa: si intitola ‘McCartney III Imagined‘ ed è interamente reinterpretato da una serie di illustrissimi musicisti. Tra di essi, Damon Albarn, Josh Homme, Beck, St. Vincent, Phoebe Bridgers e Anderson Paak, che si sono occupati ognuno di una della canzoni in scaletta. Primo esempio è ‘The Kiss Of Venus’, rifatta da Dominic Fike.



Gli Everything Everything hanno condiviso un loro inedito: si intitola ‘Supernormal‘ ed è stato registrato nelle stesse sessioni del loro ultimo album, ‘Re-Animator‘. Al brano, coerente con quanto già conosciamo della band inglese, è associato un video di animazione realizzato dal frontman Jonathan Higgs.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali a proposito del molto atteso LP di debutto dei Cleopatrick, ma il duo canadese ne dà un’ulteriore anticipazione con un nuovo energicissimo rock ‘n’ roll intitolato ‘The Drake‘. Si tratta del terzo estratto dal disco, dopo le già condivise ‘Good Grief‘ e ‘Hometown‘.