Le news di oggi: Ezra Furman, Damo Suzuki, Brian Fallon, Travis

Specialmente dopo l’ultimo album ‘Twelve Nudes‘, dall’approccio decisamente punk, potrà essere un’esperienza quanto meno inebriante vedere Ezra Furman suonare dal vivo: lo si potrà fare sabato 25 aprile al Covo di Bologna, ove il cantautore americano si esibirà nella sua unica data italiana. I biglietti, che costano 16 euro più diritti e commissioni, sono già in prevendita su Boxerticket.it.

Cinque date anche per l’ex Can Damo Suzuki, con il suo nuovo progetto Damo Suzuki’s Network, supergruppo cangiante in cui nella versione italiana suonano Xabier Iriondo degli Afterhours, Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e Karim Qqru degli Zen Circus. Saranno tutti insieme mercoledì 4 marzo all’Ohibò di Milano (biglietti 12 euro più diritti e commissioni di prevendita), giovedì 5 al Circolo della Musica di Rivoli (18 euro + d.p.), venerdì 6 al Bronson di Ravenna (18 euro + d.p.), sabato 7 al Lumiere di Pisa (15 euro + d.p.) e domenica 8 al Monk di Roma (12 euro + d.p.). Annunciati anche diversi ospiti, presenti a seconda della data, tra cui Iosonouncane, Motta, Davide Toffolo e Appino.

Il concerto in programma il 5 maggio al Magnolia di Segrate (MI) sarà il primo nel nostro paese in cui i fan di Brian Fallon potranno ascoltare le canzoni del suo nuovo album. Oggi è stata infatti annunciata per il 27 marzo l’uscita di ‘Local Honey‘, il suo terzo LP in carriera da solista, prodotto da Peter Katis (già al lavoro in passato con National e Interpol). Primo singolo è “il mio più diretto tentativo di scrivere una canzone d’amore“, che è intitolata ‘You Have Stolen My Heart‘.



C’è un nuovo singolo anche per i Travis, che continuano a festeggiare il ventennale del loro album più riuscito e celebre, ‘The Man Who‘ (1999), a cui è legato anche il documentario ‘Almost Fashionable – A Film About Travis‘, recentemente premiato dal pubblico all’International Film Festival di Edimburgo. Proprio dalle riprese del film è tratto il materiale video per ‘Kissing In The Wind‘, primo loro inedito dal 2016, che peraltro si può udire anche nella lungometraggio.