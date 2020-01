Le news di oggi: Faith No More, Passenger, Dope Lemon, Peach Pit

Il tour che riporterà in Europa i Faith No More, a 5 anni di distanza dall’ultimo, farà tappa anche a Milano. Mike Patton e compagnia saranno infatti lunedì 6 luglio all’Ippodromo di San Siro, all’interno del Milano Summer Festival. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita dalle 10 di venerdì prossimo sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Concerto milanese in data unica anche per Passenger. Venerdì 2 ottobre il cantautore inglese si esibirà al Fabrique di Milano, dove presenterà le canzoni dei suoi ultimi due album, usciti a meno di un anno di distanza l’uno dall’altro: ‘Runaway‘ ad agosto 2018 e ‘Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing At All‘ a maggio 2019. I biglietti per lo show lombardo saranno in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone al costo di 28 euro più diritti e commissioni.

Si chiama Dope Lemon il progetto solista di Angus Stone, con il quale lo scorso luglio ha pubblicato l’esordio ‘Smooth Big Cat‘, disco che sabato 6 giugno verrà suonato alla Santeria Toscana 31 di Milano. Anche in questo caso si tratta di una data unica, per la quale i biglietti avranno un costo di 20 euro più diritti e commissioni. Prevendita attiva da venerdì e sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Forti anche di una trentina di milioni di streaming, dei Peach Pit si sta parlando parecchio in giro. In primavera uscirà il loro album d’esordio, che verrà suonato nel loro unico concerto italiano, domenica 7 giugno all’Ohibò di Milano. I biglietti, che saranno in prevendita su Dice da venerdì, costeranno 15 euro più diritti e commissioni. Per l’ingresso è necessaria anche la tessera ARCI.