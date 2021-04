Le news di oggi: Fink, Joan As Police Woman, Danko Jones, Chemical Brothers, Iceage, John Grant

Evidentemente Fink ha una voglia matta di tornare a suonare dal vivo. Saranno infatti ben 57 la date del tour europeo programmato per il prossimo anno, di cui due saranno in Italia: mercoledì 4 maggio 2022 alla Santeria di Milano e giovedì 5 al Largo di Roma. I biglietti, in prevendita du Ticketone e Vivaticket per la data lombarda e Ticketone e DIYticket per quella nella capitale, costano 22 euro più diritti e commissioni di prevendita. Nell’attesa, il musicista inglese pubblicherà l’antologia ‘IIUII (It Isn’t Until It Is)‘, disponibile all’ascolto dal 20 agosto prossimo e anticipato da una nuova versione di ‘Warm Shadow‘.



Come era prevedibile, sono state rinviate tutti i concerti di Joan As Police Woman in programma in Italia il mese prossimo. La cantautrice americana sarà così nel nostro paese a marzo 2022, e nello specifico giovedì 17 al Capitol di Pordenone (biglietti 18 euro + d.p.), sabato 19 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (19,50 euro + d.p.) e domenica 20 alla Santeria di Milano (22 euro + d.p.). Quindi, sabato 18 giugno 2022 si esibirà all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, in provincia di Padova (20 euro + d.p.).

Bisognerà attendere il prossimo anno anche per rivedere in Italia i Danko Jones. La band canadese intraprenderà un tour per festeggiare i propri 25 anni di attività, suonando giovedì 26 maggio 2022 alla Santeria di Milano. In questo caso, i biglietti sono in prevendita su Ticketone e Vivaticket al prezzo di 25 euro più diritti e commissioni.

È da qualche giorno che i Chemical Brothers avevano anticipato la pubblicazione di un loro nuovo singolo. Oggi è puntualmente arrivato ‘The Darkness That You Fear‘, brano al solito ballabile ma anche un po’ psichedelico che li mostra in ritrovata forma. Non è ancora chiaro se questa canzone possa essere l’anticipazione di un loro nuovo album, che manca dal 2019, quando uscì ‘No Geography‘.



A ‘Seek Shelter‘, il nuovo album degli Iceage, non manca poi moltissimo, uscirà il 7 maggio includendo i quattro estratti sinora resi pubblici: ‘The Holding Hand‘, ‘Vendetta‘, ‘Shelter Song‘ e il nuovissimo ‘Gold City‘, che conferma la poliedricità della band danese, e nello specifico ricorda abbastanza Springsteen. Si prospetta un gran disco.

Anche John Grant ha pronto un nuovo LP, ‘Boy From Michigan‘, in arrivo il 25 giugno via Partisan/Bella Union. ‘Rhetorical Figure‘ ne è il secondo estratto dopo la title-track, ed è anch’esso prodotto da Cate Le Bon. Come il titolo rende inequivocabile, “è una canzone sul mio amore per il linguaggio e le sue figure retoriche“, spiega il musicista americano. Molto godibili, peraltro, il basso incalzante e la piena immersione nella new wave.