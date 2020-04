Le news di oggi: Fiona Apple, Ed O’Brien, Mavis Staples, Andrew Bird, Iceage, White Buffalo

L’aveva già anticipato di persona ieri, ma da poche ore è arrivata la conferma definitiva: ‘Fetch The Bolt Cutters‘, il nuovo album di Fiona Apple, il suo primo in 8 anni, uscirà in versione digitale tra appena due settimane, il 17 aprile. A sancirlo il teaser di cui potete vedere un fotogramma qui sopra, in cui un cane corre su una spiaggia mentre si sente quella che potrebbe essere una parte strumentale dell’LP, caratterizzata da percussioni. Sul canale YouTube della Apple è anche scritto che “L’album ospita i contributi della batterista indie-rock Amy Wood, dell’ingegnere del suono (e padre di Wood) John Would, del bassista Sebastian Steinberg della band Soul Coughing e del cantautore latino Davíd Garza. Anche l’attrice-modella Cara Delevingne fa un’apparizione nella title-track del disco.”



Il 17 aprile è anche il giorno dell’esordio solista del chitarrista dei Radiohead Ed O’Brien, che con l’intuitivo moniker EOB pubblicherà un LP intitolato ‘Earth‘. Il musicista inglese ha diffuso oggi una nuova canzone del disco, che si chiama ‘Olimpik‘ e segue alle già note ‘Brasil‘ e ‘Shangri-La‘. Si tratta di uno space-rock molto lungo (più di 8 minuti) con un buon tiro, merito dei collaboratori Omar Hakim (batteria) e Nathan East (basso).

L’aveva scritto un anno fa, ma per Andrew Bird ‘Capital Crimes‘, il suo nuovo singolo, è molto attuale nel dibattito generatosi in America in seguito all’emergenza sanitaria in atto, ed è per questo che ha deciso di renderlo di pubblico dominio proprio oggi. “E’ come se si chiedesse ai più anziani di sacrificarsi in nome dell’economia“, sostiene Bird, che ha collaborato con il regista Matthew Siskin per un video di forte impatto.

Anche gli Iceage hanno diffuso una canzone ispirata alla stretta attualità: eloquente il titolo, ‘Lockdown Blues‘, e ammirevole lo scopo, sostenere l’apporto di Medici Senza Frontiere alla cura dei malati. Se voleste aderire, potete acquistare il brano dal loro Bandcamp.



Anche il nuovo singolo di Mavis Staples, ‘All In It Together‘, si propone di raccogliere fondi per combattere la diffusione della pandemia. Il brano, scritto, prodotto e cantato (nei cori) da Jeff Tweedy dei Wilco, contribuirà a finanziare My Block, My Hood, My City, associazione di Chicago che si occupa di fornire servizi agli anziani al fine di ridurre il rischio di contagio.



E’ stato rinviato da lunedì 27 aprile a venerdì 11 dicembre l’unico concerto italiano di White Buffalo. Invariata la location, l’Alcatraz di Milano, così come il prezzo dei biglietti, 25 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva su Ticketone e Mailticket. Ovviamente, i biglietti già acquistati in precedenza rimangono validi per la nuova data.