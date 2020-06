Le news di oggi: Flaming Lips, Cut Copy, Secret Machines, Silverbacks, Cat Power, Asaf Avidan

‘Flowers Of Neptune 6‘, il bel singolo uscito qualche settimana fa, era dunque la prima anticipazione del nuovo album dei Flaming Lips. Il 21° LP della gloriosa carriera del collettivo dell’Oklahoma si intitolerà ‘American Head‘ e uscirà l’11 settembre per Bella Union. Il nome del produttore, Dave Fridmann, la dice lunga sull’ambizione melodica del disco, dal momento che è stato affidato a colui che ha lavorato ‘The Soft Bulletin‘ e ‘Yoshimi Battles The Pink Robots‘. Del resto Wayne Coyne, in una nota, parla di “un album non da ascoltare, ma da percepire“, e il secondo estratto, ‘My Religion Is You‘, è una vera e propria ballata psichedelica e ariosa come le migliori della sua band.



Anche i Cut Copy hanno annunciato oggi il loro nuovo LP: ‘Freeze, Melt‘ arriverà il 21 agosto via Cutters/The Orchard. Il sesto album in studio della band australiana era già stato anticipato dal singolo ‘Love Is All We Share‘, e oggi vede la divulgazione del secondo estratto ‘Cold Water‘, “una canzone diversa da quelle che abbiamo fatto in passato perché da quando mi sono trasferito a Copenaghen ho ascoltato un sacco di musica ambient e elettronica strumentale“, spiega il frontman Dan Whitford.



A circa 10 anni dagli ultimi inediti, i Secret Machines hanno diffuso oggi un nuovo brano. ‘Talos’ Corpse‘ farà parte di ‘Awake In The Brain Chamber‘, il loro nuovo album, quarto in carriera, in uscita ad agosto. Si tratta del primo per Brandon Curtis dopo la scomparsa del fratello, il leader degli Schools Of Seven Bells Benjamin. Proprio il congiunto lo aveva assistito nella prima fase di scrittura dei brani, risalente addirittura al 2013: “riesco ancora a sentire la sua voce che mi dà consigli“, confessa il frontman, che in gruppo con lui ora ha soltanto il batterista Josh Garza.



La fervida scena di Dublino ha una nuova band da proporre: si tratta dei Silverbacks, che hanno annunciato il loro album di debutto, ‘Fad‘, che pubblicheranno il 17 luglio per l’etichetta Central Tones. Dopo ‘Just In The Band‘, ‘Pink Tide‘ e ‘Muted Gold‘, il quintetto irlandese ha reso pubblico un altro singolo intitolato ‘Up The Nurses‘, in cui la voce è femminile, quella della bassista Emma Hanlon, che nel brano esplicita il suo amore per i Blondie.



Verrà recuperato giovedì 24 giugno 2021 il concerto di Cat Power previsto originariamente il 15 giugno 2020. Invariata la location, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, così come il prezzo dei biglietti, 20 euro più diritti e commissioni. I biglietti precedentemente acquistati rimangono ovviamente validi per la nuova data, che seguirà quella di domenica 20 all’interno della rassegna Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (PN).

Con un album ‘Anagnorisis‘, in uscita il prossimo 11 settembre, Asaf Avidan ha già programmato il tour che lo porterà in giro per il mondo. Tre concerti si terranno in Italia: sabato 20 febbraio 2021 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (biglietti tra 26,50 e 30,50 euro più diritti e commissioni di prevendita), domenica 21 ai Magazzini Generali di Milano (25 euro + d.p.), e mercoledì 23 al Teatro Duse di Bologna (ingresso, tutto incluso, tra 24 e 42 euro). Per ciascuno degli show, le prevendite saranno attive da lunedì prossimo 29 giugno.