Le news di oggi: Fontaines D.C., Ben Ottewell, Hamilton Leithauser, Peach Pit, Chromatics

Sarà nel milanese l’unica data dei Fontaines D.C. in Italia: mercoledì 15 luglio la rockband irlandese si esibirà al Circolo Magnolia di Segrate. I biglietti, in prevendita da lunedì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costeranno 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Tra le molteplici cancellazioni di questi giorni, va dato merito a Ben Ottewell di aver trovato spazio in agenda per recuperare i suoi quattro concerti italiani, originariamente previsti per la prossima settimana. Le nuove date del leader dei Gomez sono le seguenti: mercoledì 21 ottobre a Germi a Milano, giovedì 22 a Il Giardino di Lugagnano (VR), venerdì 23 al Circolo Progresso di Firenze e sabato 24 all’Orvettspace di Mussolente (VI).

Si intitola ‘The Loves Of Your Life‘ il nuovo album di Hamilton Leithauser. Il quarto LP solista dell’ex frontman dei Walkmen uscirà per Glassnote il prossimo 10 aprile. Contestualmente, è stato condiviso un nuovo estratto, ‘Isabella‘, che succede a ‘Here They Come‘ di qualche settimana fa. Entrambi faranno ovviamente parte della scaletta del disco, composta da 11 tracce.



Anche per i Peach Pit c’è un nuovo LP: il sophomore della band di Vancouver si chiamerà ‘You And Your Friends‘ e uscirà per Columbia Records il 3 aprile. Prodotto da John Congleton, è descritto come un concept sull’amicizia, “ispirato da storie vere, a volte un po’ esagerate“. Di oggi la diffusione del nuovo singolo ‘Black Licorice‘, che segue ‘Shampoo Bottles‘ e ‘Feelin’ Low (F*ckboy Blues)‘.



Non smettono mai di pubblicare musica i Chromatics, che oggi hanno condiviso una loro nuova canzone intitolata ‘Famous Monsters‘. Si tratta del secondo inedito (dopo ‘Toy‘ dello scorso gennaio) ad essere reso pubblico dopo l’uscita del loro nuovo album, ‘Closer To Grey‘, avvenuta lo scorso ottobre.